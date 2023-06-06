和潤電能強攻充電樁版圖 EVRun品牌年底前建150支

和潤企業 (6592-TW) 旗下子公司和潤電能今 (6) 日宣布，為因應電動車市場快速成長，於第二季起營運全新充電服務品牌 EVRun，首站設於台北士林，正式跨足電動車充電版圖，目標年底前於全台完成建置 150 支充電樁，以各不同類型產品，滿足各種不同充電場域。

和潤電能首座 DC 超充據點─EVRun 士林電動車超級充電站，今日正式啟用，董事長劉源森說明，此為首次攜手經銷商國都汽車共同建置充電站，更是和潤電能第一個超級快充站，達成營運重要的里程碑，後續將強化異業合作。

和潤電能此次 EVRun 打造的 3A 級超充站，可讓所有品牌、所有車款隨時充電，本站共提供 5 格充電車位，備有 CCS1、CCS2 和 CHAdeMO 快充充電規格 (All Type)，採用最高達 180kW 的充電速率，車主僅需 20 分鐘可補滿 80% 電力，並採取全年無休營運模式。

EVRun 士林電動車超級充電站的建成，從上游的充電設備供應商 (EVES) 士林電機、起而行綠能，中游的充電站營運商 (CPO) 充壩技術服務公司，到結合下游的充電服務供應商 (MSP) 和潤電能 EVRun，完整串聯產業上中下游共同建置而成。

和潤電能成立剛屆滿一年，目前已於全台建置 13 站，共 74 支充電樁，其中，於 4 月在新光三越全台 11 個據點停車場，建置 61 支 EVRun 充電樁。

劉源森說，將持續開發多元場域，跨界與不同產業結合，未來不僅於百貨賣場、商辦大樓、公共停車場、Toyota/Lexus 經銷商據點、iRent 短租站點，甚至飯店、觀光景點等各種活動場域，都是布局重點。

EVRun 士林電動車超級充電站為回饋廣大電動車主，EVRun 首站祭出國內超充最低價 6 元 / 度至 8 月底。