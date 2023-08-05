台積電與亞利桑那州簽署協議 接受更嚴格建廠監督

台積電周五 (4 日) 與亞利桑那州政府簽署一項自願保護計畫，同意建廠過程接受更嚴格的監督。

亞利桑那州州長 Katie Hobbs 在以鳳凰城北郊一處工地為背景舉行的記者會中，宣布台積電和該州簽署協議的消息。這位民主黨籍的州長說：「根據協議，台積電將遵守高於聯邦層級的要求。這些額外的安全措包括：提升對工人提高透明度、接受亞利桑那洲職業安全與健康部門 (Arizona Division of Occupational Safety and Health) 更密切的監督、加強對領班及全體員工的培訓。」

美國總統拜登曾在去年 12 月到訪工地現場，以凸顯他的政策如何強化美國的就業成長。該工廠廠址在 2020 年前總統川普任內時初次宣布，台積電當時預定八年內在該洲投資 400 億美元，且會興建第二座工廠。當時的共和黨籍州長 Doug Ducey 曾說，該廠能替周內帶來超過 1600 個高科技工作。

這座工廠在 2021 年動工，占地超過 445 公頃，預定 2024 年全面投產。不過台積電董事長劉德音 7 月底曾說，量產時間表可能要從原訂的 2024 年底延到 2025 年，將量產 4 奈米晶圓。

近來台積電因從台灣引進工人協助建廠，而遭到批評，但台積電強調已在現場施工的數千名美國工人，工作不會受到影響。