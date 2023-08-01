前500大科技業去年營收首破17兆 台積電經營績效稱霸

CRIF 中華徵信所今 (1) 日公布，去 (2022) 年 500 大業科技業營收總額達 17 兆 619 億元創歷史新高，比較個別企業經營績效，護國神山台積電 (2330-TW) 在經營績效 100 大企業、科技業 28 強均排名第一。

根據 CRIF 最新公布 2023 年 500 大科技業排名調查結果，去年 500 大業科技業營收總額首度突破 17 兆元、達 17 兆 619 億元，較 2021 年的 16 兆 740 億元成長 6.15% 創下歷史新高。

儘管 500 大科技業營收成長，但稅後純益 1 兆 9831 億元，較 2021 年的 2 兆 600 億元小幅衰退 3.73%，這也是近三年 500 大科技業首見的獲利衰退；CRIF 認為，獲利衰退主要是受企業調整庫存，以及面臨世代產品交替過渡期所致。

進一步看 500 大科技的營收及獲利總額，分別占台灣 5000 大企業比重 39.54%、45.47%，較 2021 年比重增加，顯示 500 大科技業對台灣整體經濟的重要性越來越高。

比較個別企業經營績效，台積電以經營績效得分 95.97 分高居經營績效榜首，旭隼 (6409-TW) 以 94.27 分居次，第 3 名至第 10 名分別為明緯 (6943-TW)、嘉澤 (3533-TW)、聯電 (2303-TW)、創意 (3443-TW)、中美晶 (5483-TW)、元太 (8069-TW) 及川益科技，前 10 名的綜合績效得分都在 90 分以上。

分析去年科技業經營績效 100 大企業中，有 28 家企業已連續三年營收淨額、稅後純益及 EPS(每股純益) 同步成長的企業，顯示在疫情壓力下，這 28 家企業競爭力極佳，堪稱是最強科技業。

CRIF 指出，這 28 強企業有 13 家企業為半導體相關產業，可以看得出半導體產業在我國科技產業中的地位；其中前 10 強企業仍然由台積電排名第 1 名，聯發科 (2454-TW) 居次，聯電第 3 名；第 4 名至第 10 名依次為台達電 (2308-TW)、欣興 (3037-TW)、矽品 (2325-TW)、力積電 (6770-TW)、南亞 (8046-TW)、世界先進 (5347-TW)、元太。

值得注意的是，台積電在經營績效 100 大企業及科技業 28 強都居於第 1 名，顯示好的企業不論用何種評量方式都能展現其優秀的一面。

CRIF 認為，儘管科技產業遭逢亂流，但從科技業 28 強代表產業來看，除半導體業、IC 設計業外，包括印刷電路板業、光電材料及元件製造業，被動元件業，電子零組件業、無線通信機械器材業都仍是景氣轉好時可期待的產業。