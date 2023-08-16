美股重點新聞摘要2023年08月16日

今日操盤前瞻

美股財報：Nu Holdings (NU)、京東 (JD)

紐西蘭央行利率決策、歐元區 Q2GDP 修正值、美國 7 月新屋開工 + 營建許可、美國 7 月工業生產



Fed 卡什卡里：通膨率依然過高 升息周期是否結束還很難說

明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二 (15 日) 表示，儘管自己對目前對抗通膨的進展感到滿意，但通膨仍過高，可能還需要進一步升息。至於升息周期是否結束，卡什卡里認為 Fed 還沒準備好宣布結束，仍須取決未來經濟數據判斷。閱讀全文...

中國地產風暴影響 小摩調升新興市場高收益債券違約機率

繼中國房地產業出現最新一波問題後，摩根大通周二 (15 日) 將 2023 年全球新興市場企業高收益債券違約率預測從 6% 調升至 9.7%。閱讀全文...

美 7 月零售銷售月增 0.7% 遠超預期 淡化經濟衰退

美國商務部周二 (15 日) 公布數據顯示，7 月零售銷售月增 0.7%，遠超市場預期的 0.4% 和上修後前值 0.3%，創 6 個月來最大增幅。該月零售銷售加速原因是美國民眾增家線上購物和外出用餐，這也暗示美國經濟在第三季之初持續擴張，有望避免衰退。

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美銀調查：股市投資悲觀情緒創去年 2 月以來新低

彭博周二 (15 日) 報導，美國銀行（Bank of America Corp.）最新的全球基金經理調查結果顯示，投資者對股票市場的悲觀情緒自去年 2 月以來最低，當時美國聯準會 (Fed) 開始數十年來最激進的貨幣緊縮周期之一。閱讀全文⋯

澳洲天然氣公司釀罷工 歐洲天然氣期貨一度大漲 18%

彭博周二 (15 日) 報導，由於澳洲液化天然氣公司 Woodside Energy 與工人之間的勞資糾紛尚未解決，如果最終工人決定罷工，可能會擾亂全球的液化天然氣供應。閱讀全文...