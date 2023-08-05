〈紐約匯市〉美7月非農就業增幅減緩 美元陷3周最大貶幅

美元周五 (4 日) 下滑，回吐本周累計的漲幅，主因是美國 7 月非農就業增幅減緩，升高經濟軟著陸預期，但工資增幅並未降溫，代表聯準會 (Fed) 可能需維持高利率更長一段時間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.52% 至 102.01，為三周以來最大單日貶幅。

DXY 本周下跌約 0.5%，本周四曾一度漲至 102.84，創 7 月 7 日以來最高。

歐元兌美元上揚 0.55% 至 1.1004 美元，美元兌日元上揚 0.51% 至 141.81 日元兌 1 美元。

美國勞工部周五公布，7 月非農就業人數新增 18.7 萬，低於市場預估的 20 萬，5 月和 6 月新增人數雙雙遭下修，顯示在 Fed 大舉升息後，對勞動力需求開始放緩。但從每 1.6 個職缺對應每名失業者來看，就業增幅減緩可能也代表企業找不到員工。

紐約 Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，就業數據低於預期，讓本周飆升的美債殖利率無法進一步上揚，並阻礙美元近期的回升。

他說：「外幣遭到軋空，由於利率大幅下滑，美元多頭部位遭到平倉。美元上升的修正幾乎已結束。」

美國下周將公布 7 月消費者物價指數 (CPI)，是繼非農之後另一個牽動美國利率前景的關鍵數據。

60 Second Investor 駐紐約執行編輯 Kathy Lien 說，本周稍早公布的民間就業強勁、初領失業金人數仍低，讓人期待非農就業會大增，儘管如此，由於薪資成長並未減緩，Fed 仍有再次升息的可能性。

勞工部的報告顯示，7 月平均每小時工資年增 4.4%，仍遠高於 Fed 的 2% 目標。

State Street 資深全球總經策略師 Marvin Loh 說，美國勞動力市場正往正確的方向前進，如同最近出爐的各種數據，多頭和空頭各有自己在意的面向。

Loh 認為，由於非農就業成長減緩，讓美國經濟更接近 Fed 主席鮑爾希望看到的情況，也就是每個月新增人數減緩至 10 萬至 12 萬的「神奇數字」。

長天期美債殖利率本周四曾經升抵九個月高點，因為市場推測勞動力市場保持強韌，而且美國財政部計劃大量發債。

美元周五走軟之際，澳幣獲得提振，兌美元上揚 0.18% 至 0.656。中國周五宣布不再對澳洲大賣課徵反傾銷和反補貼關稅，象徵中澳修補貿易關係，也助長澳幣氣勢。

今年來在 G10 貨幣中面對美元升值最多的瑞士法郎，則在非農就業數據公布後翻黑，下滑 0.11%。英鎊兌美元則上揚 0.23% 至 1.2742。

截至周五 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格：