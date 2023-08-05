〈美股盤後〉蘋果暴跌4.8% 科技股下殺 標普那指創3月來最差單周表現

投資人消化不如預期的蘋果財報和喜憂參半的 7 月份非農就業報告，美股主指週五 (4 日) 開高走低，結束連續三週走升趨勢。道瓊工業平均指數收跌超過 150 點，那斯達克指數下滑近 0.4%，標準普爾 500 指數走低逾 0.50%，連續第四個交易日下跌。

蘋果暴跌 4.8%，創十個月來最高單日跌幅，市值一夕蒸發超過 1600 億美元，亞馬遜飆升 8.3%，喜迎 2022 年 11 月 10 日以來最佳日。

美股主指週線全數盡墨，道瓊本週跌幅為 1.1%。標普週線累計下滑 2.27%，那指累跌 2.85%，寫下 3 月份以來最差單週表現。

美債殖利率大跌，因市場押注聯準會可能於上月完成最後一次升息，迄今為止的緊縮政策似乎正放緩經濟和就業市場。

數據方面，美國 7 月份就業爆冷，美國 7 月非農就業人數增加 18.7 萬人，低於預期的 20 萬人，創 2020 年 12 月以來的最小增幅，失業率為 3.5%，也低於預期及前值的 3.6%。不過薪資成長依然強勁，凸顯就業市場持續緊繃。

Charles Schwab 交易和衍生品部門常務董事 Randy Frederick 表示，就業報告相當溫和，既不太熱也不太冷。2023 年經濟衰退的可能性似乎非常小，而交易員在消化就業數據後，仍預期聯準會將在下個月的聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 上維持利率不變。

未來一週即將發布的新通膨數據可能有助於美股重新振作，投資人將於下週四 (10 日) 獲得 7 月消費者物價指數 (CPI) 數據。而 7 月份生產者物價總指數 (PPI) 定於下週五 (11 日) 公布。

政經方面，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週五表示，美國 7 月非農就業數據基本與聯準會預期一致。美國就業市場略有降溫，但仍然非常強勁，而薪資並非通膨的領先指標，預期聯準會很快就需要開始考慮何時將維持利率穩定，以及維持多久。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 稱：「我曾預計經濟將相當有序地放緩，非農數據顯示這種趨勢正在延續，預期這種情況短期內不會結束，沒有必要進一步升息。」

財報季持續開跑，企業利潤放緩程度並不如先前預期。FactSet 數據顯示，約 84% 的標普 500 成分股企業公布最新財報，其中 80% 的公司業績超出華爾街預期。

美股週五 (4 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅非必需消費品和能源板塊收紅。資訊科技、公用事業和必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 8.27%；Meta (META-US) 跌 0.79%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.80%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.34%。

道瓊成分股逾半收低。安進 (AMGN-US) 大跌 5.45%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.78%；3M (MMM-US) 下跌 1.57%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.51%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.48%。

費半成分股普遍疲弱。高通 (QCOM-US) 上漲 2.36%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.45%；AMD (AMD-US) 上漲 2.36%；美光 (MU-US) 上漲 1.06%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.96%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.37%。

台股 ADR 回暖走升 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.24%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 暴跌 4.80% 至每股 181.99 美元，丟掉「3 兆美元市值」的王冠，迎來 2023 年迄今為止最糟一天，也創自去年 9 月 29 日以來的最大跌幅。蘋果週四盤後公布 2023 會計年度第三季財報，營收連續第三季下滑，並預估本季營收降幅大致相同，反映 iPhone、電腦和平板需求都減弱。

電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 飆升 8.27% 至每股 139.57 美元，亞馬遜最新財報亮眼，營收為 1,344 億美元，獲利為每股 65 美分，均優於分析師預期，主因受惠於雲端服務事業 AWS 營收成長 12% 至 221 億美元。

特百惠 (Tupperware Brands) (TUP-US) 暴漲 35.51% 至每股 4.77 美元。特百惠宣布已與貸方達成協議，將協助減少或重新分配約 1.5 億美元的現金利息和費用，並使其立即獲得約 2100 萬美元的循環借款能力。

知名住房共享平台 Airbnb (ABNB-US) 跌 0.50% 至每股 140.17 美元，Airbnb 第二季訂房晚數和體驗數量低於分析師預期，但第三季營收預估高於預期且管理層稱訂房晚數將溫和加速。

有「華爾街孤狼」之稱的伊坎 (Carl Icahn) 投資企業 IEP (IEP-US) 週五將股息減半後下跌超過 23%。幾個月前，作空機構興登堡 (Hindenburg) 指控 IEP 過度高估持股價值，並以龐式騙局的架構支付股息。

經濟數據

美國 7 月非農新增就業人數為 18.7(萬)，預估 20，前值 20.9

美國 7 月失業率為 3.5%，預估 3.6%，前值 3.6%

美國 7 月平均每小時薪資年率為 4.4 %，預估 4.2%，前值 4.4%

美國 7 月平均每小時薪資月率為 0.4 %，預估 0.3%，前值 0.4%

美國 7 月平均每週工時為 34.3 小時，預估 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 7 月勞動參與率為 62.6 %，預估 62.6%，前值 62.6%

華爾街分析

富國銀行資深經濟學家 Sam Bullard 表示：「有跡象表明勞動力需求正在放緩，但並不是斷崖式滑落。」

eToro 投資分析師 Callie Cox 認為：「我們認為在尊重市場勢頭的同時，值得保持謹慎。牛市很難對抗，但要注意風險，並在一年中通常崎嶇不平的時期做好迎接夏季風暴的準備。」

Trust Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 稱：「週五非農就業報告不會解決聯準會的困境。這份就業報告絕不會改變遊戲規則。聯準會在下次會議之前仍有另一份關鍵通膨報告要發布，但如果沒有明確的方向出現，聯準會可能會維持利率不變。」

The Wealth Alliance 策略師 Seth Cohan 研判：「對投資人來說，通膨仍然高於聯準會認為的應有水平，但數據顯示過去幾個月通膨率大多放緩至下降，這表明美國可能會出現輕微衰退或經濟軟著陸。總體而言，在找到有助於澄清經濟狀況的催化劑之前，股市可能會區間波動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主