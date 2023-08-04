〈華邦電法說〉華邦電台中廠減產幅度縮減 看好下半年營運增溫

記憶體廠華邦電 (2334-TW) 今(4)日召開法說，總經理陳沛銘指出，隨著客戶需求回溫，台中廠減產幅度也由去年第四季的 3-4 成，降至第三季的不到 2 成，第三、四季營運可望持續成長，只是力道不會太強勁。

陳沛銘認為，供應端存貨還需一些時間調整，但隨著大廠減產效益持續發酵，預期存貨調整很快會結束；需求方面，終端需求能見度不高，客戶仍以急單為主，但下單情況已有所轉變，從先前只能談一單，現在可以一個月或一季來談。

從各應用來看，陳沛銘指出，筆電需求還可以，客戶使用 Flash 容量有增加；網通需求歷經上半年庫存調整，下半年、明年將慢慢恢復正常；車用需求小幅成長。整體而言，下半年除手機與資料中心外，所有應用需求都慢慢回溫。

談及 AI 應用，陳沛銘表示，AI 伺服器需要的 AI 加速器，拉升對 HBM(高頻寬記憶體) 的需求，大廠花很多力氣佈局 HBM，也因此降低對利基型記憶體的關注，對相關供應商相對有利；但他也說，目前 AI 伺服器在整體伺服器中的占比還很低。

華邦電高雄路竹新廠去年底加入生產，目前以 25S 奈米製程投片，月產能約 1 萬片。陳沛銘表示，目前 20 奈米良率高，已完成信賴度測試，下半年將全面量產，第四季月產能將提升至 1.4 萬片。

