記憶體廠Q2回溫 華邦電營收季增7.4%、旺宏成長4.5%

記憶體華邦電 (2344-TW)、旺宏(2337-TW) 今(7)日同步公告營收，華邦電 6 月營收 69.89 億元，月增 13.86%，創 9 個月新高，隨著產能利用率拉升，第二季營收達 188.1 億元，季增 7.4%；旺宏 6 月營收 21.4 億元，月減 6.2%，第二季營收 74.29 億元，季增 4.57%，營運落底回溫。

華邦電 6 月營收 69.89 億元，月增 13.86%，年減 21.5%，創 9 個月新高；華邦電第二季營收 188.1 億元，季增 7.4%，年減 29.41%；上半年累計營收 363.27 億元，年減 31.67%。

華邦電董事長焦佑鈞日前預估，看好未來市場需求，第二季市況已觸底，產能利用率拉升約 1 成，下半年沒有特別需要擔心的地方，營運將優於上半年，但反彈力道還要觀察。

旺宏 6 月營收 21.4 億元，月減 6.2%，年減 45.31%；第二季營收 74.29 億元，季增 4.57%，年減 34.49%；上半年累計營收 145.33 億元，年減 36.6%。

受到終端需求疲弱，客戶持續調整庫存影響，旺宏 6 月營收再較 5 月下滑，但隨著庫存修正已近尾聲，第二季營收也較第一季回溫，營運谷底已過。

旺宏先前表示，第二季營收、產品平均價格估與第一季相當，但在車用、醫療及工控三大領域布局效益顯現下，毛利率可望優於第一季，存貨跌價損失也會減少，將力拚轉盈，今年毛利率可望逐季緩步提升。