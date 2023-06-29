外資調節航運及電子指標股 偏愛華邦電、緯創各買逾萬張

外資今 (29) 日賣超 53.24 億元，為連 7 賣，在台指期淨多單也減少 5709 口，降至 2192 口。現股方面，外資大舉調節航運股及多檔電子指標股，不過，反手買超華邦電及緯創。

外資今天買超前三名都是電子股，華邦電 1.4 萬張、緯創 1.2 萬張、彩晶 7434 張，另外也買超仁寶 3454 張，以及網通的正文 4702 張、合勤控 4659 張、星通 3370 張；金融股彰銀 5433 張、兆豐金 6538 張、元大金 3415 張，也買超大同 4763 張。

外資賣超華新 3.31 萬張最多，傳產還有航運的長榮 1.84 萬張、長榮航 1.33 萬張、陽明 6031 張。外資也大砍大型電子指標股，鴻海 1.18 萬張、聯電 1.97 萬張，面板雙虎群創 1.93 萬張、友達 1.04 萬張，以及神基 6886 張。

投信買超最多是遠東銀 6805 張、再來是 3616 張、緯創 3442 張、南亞科 1369 張、陽明 1349 張，台灣大、日月光投控各逾 800 張，智原 788 張、彰銀 771 張。

投信賣超最多的是訂穎投控 3134 張，再來有京元電子 2011 張、長榮航及第一金逾 1500 張，宏碁、元太各 1100 多張，聯電也有 1096 張、欣興 1047 張、技嘉 983 張。