台股收盤跌點鬧雙胞 指數公司更正：今天收盤下跌50.05點

證交所官網的台股大盤指數罕見的鬧雙胞。台股今 (4) 日終場下跌 50.05 點，終場收在 16843.68 點，但證交所官網卻出現下跌 35.23 點、50.05 點兩種資訊，最後經證實，今天指數終場下跌應為 50.05 點。

對於今天大盤指數跌點鬧雙胞，台灣指數公司晚間僅在官網公告，因 3 日適逢颱風台北市停班休市，因此今天大盤指數漲跌應該與 2 日收盤指數 16893.73 點相比，也就是今天收盤指數 16843.68 點，較 2 日收盤下跌 50.05 點。

台灣指數公司強調，今天收盤指數 16843.68 點，以及盤中各 5 秒計算指數均為正確指數，但對於盤後下跌 35.23 點究竟是如何產生，截至截稿前，證交所發言人及台灣指數公皆未有進一步回應。

台股歷經 3 日颱風停班休市一天後，今天恢復交易，受美債遭調降信評、美股收黑衝擊，台股今天續弱，終場下跌 50.05 點收在 16843.68 點，成交量 3681.21 億元。

不過證交所官網今天卻出現訊息不一致的情況，官網首頁顯示資訊為：終場下跌點數為 35.23 點，但每日成交資訊項下的每日成交資訊顯示跌點則為 50.05 點。