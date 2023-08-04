網路巨擘來了 京東開始賣基金

繼抖音之後，中國另一個網路巨頭京東 (09618-HK) 也在基金銷售端發力，京東上線基金購買入口，基金種類齊全，目前已有華夏基金、南方基金、嘉實基金入駐，顯示各大流量平台和基金公司等機構合作探尋財富業務的模式，已然成為一個發展趨勢。

據《券商中國》報導，京東應用程式（App）的基金銷售入口，放置在主頁的「我的」頁面裡面。用戶進入基金銷售頁面，頂端「買基金來京東」六個字格外顯眼。在頁面中上方位置，京東設置了「小金庫」、「穩健理財」、「進階理財」、「高端理財」等專區。

京東的基金商品涵蓋貨幣、固收、權益等領域。這種貨架式陳列，和其他第三方平台相似，用戶能在短時間內熟悉頁面，迅速進入實質性選購階段。

不難看出，京東嵌入基金購買入口，主要目的可能不僅是賣基金，還在於更大範圍的財富業務布局。京東在基金銷售頁面裡嵌入財富號、基金投顧等衍生業務。財富號裡面，目前已有光大保德信基金、中歐基金、華夏基金、建信基金、嘉實基金、南方基金、博時基金入駐。其中，華夏基金的關注人數超過 65 萬人，建信基金、嘉實基金、南方基金的關注人數也均在 40 萬人以上。

除了基金，京東財富號裡面還開闢信貸、保險等專區。比如，保險專區有泰康在線財險、京東安聯保險、太平洋保險等機構入駐。

分析師指出，從網路平台的財富布局經驗來看，基金銷售只是其中一環，要切實推動流量銷售轉化，僅有流量不夠，網路平台還要和基金公司、基金投顧機構等相關主體形成一個業務服務閉環。因為這是一個財富鏈條，只有彼此形成齒輪般交合，才能建立完整業務生態。就京東而言，這個生態還包括京東金融、京東肯特瑞基金銷售、京東安聯保險等主體。

對流量平台而言，通過財富號等方式和基金公司形成財富閉環，是一個具有巨大想像空間的藍海。某共同基金市場人士說，在網路經濟時代，流量天然是一種銷售優勢。

「對大部分基金公司而言，自己開發 App 搞直銷是不太現實的，未來的趨勢依然是和各大流量平台結合。儘可能地將自身特點在針對性的平台上露出，由此提升流量需求匹配度。」該市場人士直言，以第三方網路平台為載體的影片營銷，已經成為多數基金公司的標配。