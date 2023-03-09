〈財報〉京東上季營收略遜預期 盤前股價走低

中國電商公司京東周四（9 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，隨中國去年底取消與新冠疫情相關的嚴格限制，該公司上季經調整後獲利有所攀升，但營收略低市場預期，盤前股價走低。與此同時，京東董事會已批准配發現金股利，總額約為 10 億美元。

截稿前，京東 (JD-US) 美股 ADR 盤前下跌 1.77%，每股暫報 46.15 美元。

財報顯示，京東第四季季（截至去年 12/31）營收年增 7.1% 至人民幣 2,954 億元（以下單位皆同），低於華爾街分析師預期的 2,961.7 億元；經調整後每 ADS 獲利報 4.81 元，經調整後 EBITDA 報 89 億元，調整後營益率、EBITDA 利潤率分別報 2.5% 與 3%。

該公司上季營益報 48 億元，按非美國通用會計準則（Non-GAAP）營益為 73 億元，年增 160%。Non-GAAP 歸屬普通股股東淨利為 77 億元，年增 113.9%。

去年全年，京東營收報 10,462 億元，較 2021 全年增加 9.9%；全年服務營收年增 33.3% 至 1,812 億元；歸屬普通股淨利為 104 億元，Non-GAAP 歸屬普通股股東淨利報 282 億元，年增 63.95%。另外，2022 年全年，京東京營活動現金流為 578 億元，2021 年全年為 423 億元，年增 36.64%。

營收按業務劃分，京東上季零售收入年增 3.6% 至 2,589.25 億元；京東物流收入為 430.08 億元，年增 41.11%。該公司去年全年零售營收年增 7.3% 至 9,299.29 億元；京東物流營收報 1,374.02 億元，年增 31.24%。

京東表示，董事會已批准現金股利，為每股普通股 0.31 美元，或每股美國存託股 0.62 美元，股利總額將約為 10 億美元。