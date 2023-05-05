好羨慕！京東砸人民幣60億 在北京蓋4,000套員工公寓

又是別人家的公司？好羨慕！中國零售巨頭京東集團 (09618-HK) 周四（4 日）高調宣布，正式啟動「京東青年城」，投入人民幣（下同）60 億元，在集團總部旁興建近 4,000 套可拎包入住的員工租賃公寓，預計租金僅為市價一半。

京東微信公眾號發布的消息顯示，「京東青年城」正式啟動，該項目用地正是京東此前花 30 億元買下的地皮。京東將建成近 4,000 套自持員工租賃公寓，家電、傢俱齊全，其中為實習生準備千餘套公寓，並規劃幼兒園、游泳館、電影院、籃球館等配套場所，形成總建築面積 30 多萬平方公尺的建築群。

「京東青年城」位於黃金地段，正對面為京東集團總部大廈，毗鄰北京亦莊線經海路地鐵站，目前附近二手房均價每平方公尺超過 6 萬元。

京東在中國各個辦公地、物流園區擁有超過 2.5 萬套員工公寓，在員工居住條件改善上已投入超過 220 億元。值得一提的是，去年 11 月，京東創辦人劉強東曾在內部信中直言，要拿出 100 億元設立住宅保障基金，為基層員工提供購房無息貸款。

除了員工公寓，京東更提供最大規模民營企業通勤班車服務，每天早晚，200 多輛班車從北京各區以及環京區縣近千個站點往返京東總部，每年為 240 多萬人次員工提供全天候班車通勤。此外，京東與叫車平台合作，每年確保近 10 萬人次員工出行安全。除了北京總部，上海，成都、宿遷、深圳等區域總部的班車服務也相繼組建起來。

說到別人家的公司，實際上不是只有京東。據《上海證券報》報導，2021 年 4 月，騰訊 (00700-HK) 宣布推出安居計畫 Plus 方案，員工可向公司申請最高 90 萬元無息借款，用於在個人工作地點或社保所在地購買首套房。這是騰訊第三次調整安居計畫，旨在精準解決員工首套購房需求。

2022 年 1 月，娃哈哈董事長宗慶後在 2021 年度「風雲浙商」頒獎禮現場表示，要幫員工解決居住問題，「這是最大的問題，現在年輕人結婚沒房子，買也買不起，租也租不起，買了租了，負擔很重，這比工資還重要。」宗慶後表示，資深職工很早就解決居住問題，再造 1,300 套廉租房，幾乎可滿足大部分職工的需求。