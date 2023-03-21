請願書引起不確定性 尼古拉莫名重挫8% 股價刷新低

氫燃料電動卡車公司尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 周一 (20 日) 股價莫名大跌 8% 以上。

尼古拉周一向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份通知，表示其於周四向德拉瓦州衡平法院提交一份請願書，尋求為 Romeo Power 驗證某些文件。該公司為尼古拉去年 10 月收購的電動車電池組及相關產品製造商。

然而，這令人費解，因為投資人通常不擔心企業與衡平法院的往來。但該請願書似乎很重要，因為在美股大盤周一普遍小漲之際，尼古拉卻重挫 8.24%，收每股 1.56 美元，觸及 52 周低點。

尼古拉提交請願書，主張「衡平法院最近在 Garfield v. Boxed 案中做出的裁決造成不確定性」。去年 12 月，衡平法院裁決，像 Boxed 這樣擁有多種股票的公司必須對每一類股票進行單獨投票，以擴大與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併時發行的股票數量。

Romeo 於 2020 年底藉著與 SPAC 合併，成為一家上市公司，擴大與該合併相關的在外流通股數量。如果該次股票發行未來以某種方式被視為無效，將會對尼古拉帶來一些不確定性。

尼古拉想要驗證 Romeo Power 重新聲明的公司註冊證書，在該註冊證書下發行的證券，以及尼古拉和 Romeo 之間的合併憑證。

媒體詢問該請願書及其對公司的影響時，尼古拉提到該文件並稱投資者討厭不確定性。

尼古拉在德拉瓦州的聽證會定於 3 月 29 日舉行，投資人必須屆時才能得知後續進展。

尼古拉今年迄今股價約下跌 29%，過去 12 個月下跌約 83%。