〈台幣〉股匯重挫 新台幣帶量大貶1.07角收31.625元 創近9個月新低

外資同步在股匯市提款走人，拖累新台幣匯價重挫，新台幣兌美元今 (2) 日帶量重挫，終場重貶 1.07 角收在 31.625 元，連續 4 個交易日收黑，匯價續創 9 個月新低，台北及元太外匯交易市場合計成交量共 21.435 億美元。

AI 概念股淪為資金提款機，拖累台股跳水大跌 319.14 點收在 16893.73 點，距離季線只有百點距離，外資從股市提款 213.09 億元，台股臉綠拖累新台幣匯價重挫，本周以來接連貶破 31.4 元、31.5 元、31.6 元價位。

新台幣 7 月在外資匯出下，單月貶值近 3 角，淪為最弱亞幣，由於適逢股利發放高峰期，外資持續匯出，加上台股翻黑大跌，使得新台幣本周三個交易日已經重貶 2.35 角。

外匯交易員表示，新台幣今天重貶主要來自於外資大舉匯出，今天匯出金額達 10 億美元以上，儘管出口商在 31.6 元上方趁勢拋匯，加上老大 (央行) 適度進場調節，但仍不敵外資大舉撤離，新台幣今天今天重挫逾 1 角，貶破 31.6 元價位。

外匯交易員說，在外資持續匯出股利、台股翻黑壓力下，新台幣短線貶值壓力尚未解除，短線匯價不排除下探 31.8 元價位，後續須看 4 日將出爐的美國非農就業數據表現，如果勞動市場火熱，將使聯準會繼續緊縮，屆時將讓美元有所支撐，亞幣續貶機率大。

根據中央銀行資料，美元指數小漲 0.03%，主要亞幣僅日元小幅升值 0.05%，韓元重貶 1.13%、新台幣貶值 0.34%、人民幣貶值 0.24%。