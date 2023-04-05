通膨過高且持續存在！紐西蘭央行意外升息2碼 紐元跳升

紐西蘭央行 (RBNZ) 周三 (5 日) 意外升息 2 碼 (50 個基點)，顯示即使經濟逐漸邁向衰退，央行仍堅守對抗通膨的決心，消息激勵紐元跳漲。

央行貨幣政策委員會將官方現金利率調升 50 個基點 (2 碼)，從 4.75% 升至 5.25%，升幅高於多數經濟學家預期的 1 碼。

央行在聲明中表示，通膨過高且持續存在，就業市場依然強勁，中期內必須讓通膨和通膨預期回落至目標範圍內，凸顯出央行仍致力於讓通膨回到 1% 至 3% 的目標水準。

紐西蘭此前公布去年第 4 季通膨率為 7.2%，央行在 2 月時預測，通膨率將在 2023 年放緩至 5.3%。

央行說：「展望未來，委員會預估國內需求將持續放緩，核心通膨和通膨預期也將回落，未來貨幣政策方向將取決於放緩的程度。」

紐元兌美元在利率決議公布後升值 0.8%，至 0.6360 美元，是 2 月 14 日以來最高。

美國聯準會 (Fed) 近來已將升息步伐放慢至 1 碼，加拿大和南韓央行在國內通膨出現放緩跡象後，也紛紛停止升息，澳洲央行日前也將現金利率維持在 3.6% 不變，正當其他央行陸續放慢甚至暫停升息之際，紐西蘭央行卻逆勢而為，選擇加快升息腳步。

紐西蘭央行 2 月時預估，基準利率將在今年下半年升至 5.5%，在今日會議結束後，這意味著接下來可能還會再升 1 碼。

雖然該行此前預期經濟衰退將始於第 2 季，但自從該國上季國內生產毛額 (GDP) 意外較去年萎縮後，外界預估紐西蘭經濟可能會提前步入衰退。

央行這次的決定屬於中期審查，並非季度貨幣政策聲明，因此沒有發布最新的經濟預測，也沒有召開會後記者會，但央行在會議紀錄中表示，相較於 2 月發布的聲明，經濟預測幾乎沒有變化。