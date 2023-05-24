紐西蘭央行暗示緊縮周期結束令市場意外 紐元貶1%

紐西蘭央行周三 (24 日) 升息 1 碼 (25 個基點)，並表示平抑通膨已完成，紐元應聲走貶 1%。

紐西蘭準備銀行 (RBNZ) 貨幣政策委員會決議，官方現金利率 (OCR) 提高 1 碼至 5.5%，符合分析師預測，為超過 14 年來最高點。然而，政策聲明預測顯示，利率將保持在此高點直到 2024 年 6 月，令市場驚訝。

Westpac 紐西蘭策略主管 Imre Speizer 說：「升息 1 碼在意料中，但令人意外的是把 OCR 預測保持不變。這代表紐西蘭央行升息工作已完成，措辭似乎也顯示如此，這實在令人意外。」

決策出爐後，紐元兌美元走軟，截稿前下滑 1% 至 61.865 美分。澳幣也走軟，兌美元下滑 0.24% 至 65.90 美分。

紐西蘭央行在聲明中說：「委員會認為，利率保持在限制性水準已有一段時間，消費者物價通膨將回到年增率 1-3% 的區間，並能支持可持續的充分就業。通膨以及以此衡量的通膨預期，預料將持續從高峰下滑。」

紐西蘭央行預測，通膨將在明年第 3 季回到目標區間，而且經濟降溫情況沒有之前預測的嚴重，今年第 2 季和第 3 季僅溫和衰退。

紐西蘭央行 4 月升息 2 碼，也曾令市場大感意外，當時分析師預測，還會有更多政策緊縮，但最新聲明似乎代表緊縮周期已告終。