紐西蘭失業率持穩、薪資成長加快 料支持央行繼續升息

紐西蘭第一季失業率持穩並且薪資加速上漲，料支持紐西蘭央行在本月晚些時候再次升息。

紐西蘭統計局周三 (3 日) 公布，首季失業率持平於 3.4%，經濟學家的預測為 3.5%。就業人數較前一季成長 0.8%，超過預期，薪資漲幅升至 4.5%。

紐西蘭就業市場緊俏一直在加劇通膨壓力。紐西蘭央行正在以創紀錄的速度升息以抑制需求，並預測今年經濟將陷入衰退，就業市場從而走軟。

數據公布後，紐西蘭元兌美元在當地時間上午 11:53 升至 0.6230，高於公布前的 0.6213。

奧克蘭 ASB 銀行資深經濟學家 Mark Smith 表示，勞動力成本增長不如預期強勁，但仍創下年度新高，需求疲軟和供應增加，應該會導致 2023 年勞動力市場出現更大的閒置，然而，紐西蘭央行不太可能避免進一步收緊貨幣政策。

紐西蘭央行的下一次政策會議將於 5 月 24 日舉行，多數經濟學家預計央行將升息 25 個基點至 5.5%，並預計會是本輪緊縮周期中的最後一次升息。

紐西蘭在疫情期間關閉邊境約兩年多，切斷了許多行業所依賴的移民工人的供應。 在入境移民激增的同時，旅遊業也正快速復甦。

西太平洋銀行紐西蘭資深經濟學家 Michael Gordon 表示，移工流入使勞動人口增加了 0.5%，而一年前的增長率為零。即便如此，就業數仍超過人口的增加速度。