調派人力支援建廠遭美工會質疑 台積電：優先聘用當地人員

台積電 (2330-TW) 日前透露美國亞利桑那州廠遭遇挑戰，因熟練裝機人才不足，導致量產時間延後，引發當地最大工會之一領袖批評，是台積電想引進低薪勞工的藉口。對此，台積電今 (1) 日發聲明回應，沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，持續優先考慮聘用當地人員。

台積電表示，由於公司正在最尖端且精巧的製造設施中，處理最先進和精密設備的關鍵階段，需要有熟練經驗的專業人員來執行特定工程，暫時從台灣調派專業人員至當地支援相關工作。

台積電並說，目前從台灣調派至亞利桑那州的人數尚未確定，但人數相當有限，且只會短期停留支援特定任務，不影響目前當地 1.2 萬名現場員工配置，也不影響台積電在美招聘工作。

台積電說明，透過一小群經驗豐富的專業人員在短期內支援專案，並進行當地技術培訓，有機會加速專案進度，以帶動當地經濟效益、創造數千個高薪工作機會，並推動產業創新。

台積電強調，沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，且持續優先考慮聘用當地人員。目前供應商也針對電力、鈑金和焊接等職務，持續招募當地施工人員，致力於與供應商一起為當地創造就業機會。

台積電日前透露美國亞利桑那州廠遭遇挑戰，因熟練裝機人才不足，導致量產時間延後至 2025 年。

亞利桑那州建築貿易協會會長 Aaron Butler 日前投書《鳳凰城商業報》(Phoenix Business Journal)，直指亞利桑那州工人先前已有為英特爾晶片廠裝機的數十年經驗，批評台積電將延後投產的問題歸咎於美國工人，這既不準確、又冒犯美國工人。