彩晶業外挹注Q2虧損收斂 每股虧0.26元

面板廠彩晶今 (1) 日公告第二季財報，在業外挹注下，稅後虧損 7.3 億元，較首季收斂 27%，每股虧 0.26 元；上半年稅後虧損 17.38 億元，每股虧 0.61 元。

彩晶第二季營收 34.16 億元，季增 27.7%、年減 24%，但營業毛損 5 億元、營業損失 10.96 億元；毛損率 15%，營業損失率 32%。營業損失加折舊攤銷率 (EBITDA)、淨損率為分別為 14% 及 22%。

彩晶第二季本業虧損較首季略擴大，但業外收入 3.72 億元，挹注稅後虧損後，整體虧損仍較首季收斂；累計彩晶上半年營收 60.91 億元，年減 35.5%，營業毛損 9.55 億元、營業虧損 20.93 億元。

產品出貨方面，彩晶說明，第二季總出貨量換算 19 吋約當量達 344.8 萬片，季增 20.8%、產品平均售價約為 32 美元。中小尺寸出貨量約 9205 萬片，大尺寸面板出貨量約 50 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約 2 萬台。

產品組合來看，彩晶第二季 6 吋以下手機面板產品佔總銷售金額的 35%，6.1 至 10.4 吋的中尺寸平板相關產品佔 54%，11 吋以上大尺寸面板產品佔 11%。