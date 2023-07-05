需求轉弱 中國6月財新服務業PMI降至53.9

最新數據顯示，中國 6 月服務業景氣連續第六個月高於臨界點，但增速放緩，而 6 月製造與服務兩大產業的擴張速度均減速，凸顯景氣復甦動能減弱。

據《財新網》週三（5 日）報導，6 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 53.9，較 5 月回落 3.2 個百分點，連續第六個月位於擴張區間。

6 月財新製造業 PMI 為 50.5，較 5 月小幅下降 0.4 個百分點。兩大行業景氣降溫，拖累當月財新中國綜合 PMI 下降 3.1 個百分點至 52.5，顯示企業生產經營仍延續擴張趨勢，但動能減弱。

上述走勢與國家統計局 PMI 不同調。官方 6 月製造業 PMI 為 49.0，較 5 月回升 0.2 個百分點，連續三個月處於萎縮區間；服務業 PMI 為 52.8，較 5 月降 1.0 個百分點。5 月綜合 PMI 則降 0.6 個百分點至 52.3。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟回升基礎不牢固，修復速度不如預期，經濟成長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。6 月財新 PMI 顯示製造業景氣比服務業弱，製造業就業水準下降、通膨壓力加重、樂觀預期淡化，服務業仍處在後疫情復甦周期，但恢復動能趨弱。

王喆說，未來一段時期，中國政府在宏觀層面應加強政策支持力道，在微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。