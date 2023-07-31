【總經焦點】超級央行週落幕，FED 與 ECB 有望暫停升息，BOJ 則放寬殖利率曲線控制，三大央行政策彙整一次看！

一、上週盤勢與本週大事：美股財報與 GDP 成長優於預期，升息有望終止

上週為超級央行與財報週，三大央行利率決議，大致上符合預期的政策方向，其中比較值得注意的是，日本預計將放寬 YCC 殖利率曲線控制，意味日本走出長年通縮。而公司財報部分，大型科技股如 Intel、Alphabet、Meta 等公司，表現皆優於市場預期。

本週重點在 PMI 的數據公告，以及美股財報持續公布，AI 的題材仍在燃燒，然相關類股股價漲多，須注意資金的過度集中與加槓桿的風險。

二、利率決議焦點彙整：美歐升息並持續縮表，日本維持利率並放寬 YCC

(一)FED 最新利率決議：

如同市場預期，在 7 月的 FOMC 會議上，所有委員一致決議升息一碼，將政策利率區間從 5.00% - 5.25% 調至 5.25% - 5.50% ，並將持續進行縮表，減少央行目前所持有的美債及 MBS。

本次會議聲明與 6 月大致相同，一樣強烈表明要將通膨降至 2% 的決心，不過這次不再預期 2023 年經濟會衰退。在會後訪談中，Powell 也重申今年沒有降息的打算，而對於市場最關心的是否會再升息，Powell 則沒有給出明確的回覆，僅表示會依據 7、8 月份的就業及通膨數據來決定，仍舊為貨幣政策保留彈性調整的空間。

(二) ECB 最新利率決議

ECB 7 月決議升息一碼，存款機制利率、主要再融資利率、邊際放款利率分別升至 3.75%、4.25%、4.50%，符合市場預期，並宣布 7 月開始停止資產購買計劃（APP）再投資，加速縮表進度，疫情緊急購買計畫（PEPP）則是會持續到 2024 年底。而對於未來利率走向，央行總裁 Lagarde 在會後的記者會上表示，對 9 月以後的決策保持開放態度，可能升息也可能暫停，但不會降息。

(三) BOJ 最新利率決議

日本央行今日微調 YCC 政策，利率部分仍維持 10 年期國債殖利率 0%、基準利率 -0.1%，但給予整個政策更大的彈性空間，容許 10 年期國債殖利率在正負 0.5% 的範圍內波動，並聲明利率區間的上下限視為參考基準而非限制。

三、歐美經濟前景預測：美國經濟逐漸復甦；歐洲則呈現衰退跡象

(一) 美國經濟：

通膨面而言，美國通膨有明顯趨緩，核心 CPI 降至兩年來低點，個人消費支出物價指數（PCE）季增率 2.6%，較上季 4.1% 有所減緩，核心 PCE 季增 3.8% 也低於上一季的 4.9%。

經濟現況來說，美國第二季 GDP 年增率達到 2.4%，經濟成長超乎預期，主要歸功於消費與投資的增加。美國強勁的就業市場仍是持續帶動民眾消費的成長動能，也因預期整體經濟會持續成長，所以儘管借貸成本在上升，商業投資仍持續增加，此外，各州和地方政府員工薪資以及公共建設的增加，也使政府支出對 GDP 的貢獻有所成長，不過由於上半年美元的強勢以及海外需求尚未恢復，導致美國出口產值下降，有稍微抑制 GDP 的成長。

強韌的就業市場仍會繼續驅動美國的經濟成長，不過也預期下半年可能會受貨幣政策滯後性影響，成長速度開始放緩。

(二) 歐洲經濟：

歐元區 6 月能源價格降幅來到 5.6%，受能源價格價格下跌影響，6 月 CPI 降至 5.52%，創下去年 1 月以來最低的增速，但扣除能源、食品等波動較大的品項後，核心 CPI 從 5 月的 5.34% 微幅上升至 5.48%，顯示通膨並未降溫。

歐洲目前景氣狀況並不理想，第一季 GDP 年增率僅 1.10%，央行總裁 Lagarde 也在 7/27 會後坦言經濟前景惡化的情形。歐元區經濟近乎停滯的主因來自於市場需求下滑，因需求不足導致新訂單減少，使製造業加速萎縮，尤其是過度依賴製造業的德國，德國 7 月 PMI 指數僅剩 38.8，創下 2020 年 6 月以來新低，實質 GDP 也連續兩季呈負成長，正式進入經濟衰退的階段，是致使歐元區經濟表現疲弱的主要原因。

由於歐元區通膨仍居高不下，消費者和企業的支出正在減少，同時高利率也抑制民眾的貸款意願以及企業的投資，因此預期下半年歐元區經濟將持續疲弱。

四、三大央行政策進展：FED 與 ECB 持續縮表，BOJ 放寬 YCC 政策

FED 與 ECB 經歷了一年多的升息循環，看似已經接近升息的終點，在此我們檢視三大央行的政策狀態與縮表進度。

(一) 美國聯準會 FED：

從 FED 的總資產規模來看，FED 在疫情爆發後迅速地提供市場流動性，使得資產規模迅速拉升。若仔細深究其資產結構，主要為 MBS 與公債，而負債端則為聯準會存款準備金、財政部 TGA 帳戶、流通貨幣與隔夜反向附買回操作 (ON RRP)。在疫情爆發時，財政部發行大量債券，再加上提供市場大量流動性，使得信用擴張迅速。而近一年，透過減少續約到期債券和資產、停止再投資到期債券，並減少和出售持有的長期債券，亦即縮減購債 (Taper) ，再加上收回當處印出的錢，進而控制貨幣供應量，達成縮表目的。目前聯準會將維持每月 950 億 (600 億美國公債與 350 億 MBS) 的速度縮表。

在本週七月的央行理事會上，再度將基準利率升息一碼至 5.25% - 5.50% 區間，並於會議中表示將持續依照經濟數據來評估是否需要再升息。從第二季的 GDP 表現強勁，反應今年經濟衰退可能性降低，有機會軟著陸，預估未來不用等到通膨真的降至 2%，就可能提前降息，並同時維持縮表，讓貨幣正常化。

(二) 歐洲央行 ECB：

從歐洲央行的負債表規模，可以看到疫情發生時，ECB 採行緊急疫情資產購置計劃 (PEPP) 後，迅速提高資產規模。隨著央行進入升息及縮表，資產規模逐漸回歸正常化，在七月的央行理事會，開始加速縮表，停止 APP 再投資，保持每月 283 億歐元的規模縮減。

(三) 日本央行 BOJ：

日本央行基準利率長年維持在低利率，在 2016 年甚至開始實施負利率政策，並持續實施質化與量化寬鬆政策 QQE，以及殖利率曲線控制 YCC 政策，持續維持寬鬆貨幣政策。關於日本央行的政策、日圓匯率走勢，請參考這篇！

隨著日本持續的寬鬆貨幣，資產規模也不斷膨脹，搭配 QQE 的政策架構，央行大量購買日本公債、ETF，以及 REITs 等資產。在七月的利率決議，BOJ 大致符合市場預期，將基準利率維持在歷史低點 -0.1%，十年期公債殖利率維持在 0% 附近，但同時放寬調整 YCC 政策。

五、分析與週策略：景氣谷底已過，佈局低位股，區間操作

本週有許多重要公司法說會：

本週美股重要公司財報公佈時程：

六、觀點彙整與總結：穩扎穩打，不隨波逐流，嚴格執行投資紀律

整體而言，市場上仍然呈現一派樂觀，認為這次可在經濟輕微衰退的情況下，將通膨控制逐步下降。雖然不無這個可能，然而我們認為在這種瘋狂的狀態下，更要保持謹慎。雖然製造業財報與法說會看似合乎預期，然而隨著資本支出下修，下半年的成長出現放緩，同時美國在三月地區銀行倒閉的救助，注入市場的資金活水尚未收回，隨著資金開始到期減縮與升息效果的傳導，對於市場的資金將逐步減少，倘若推論無誤，股市的狂歡派對預期在第四季開始出現修正。當然，我們希望每個投資人都能順利在市場上賺錢，但在仍有諸多不確定且樂觀的市場中，切記不要過度加槓桿，穩扎穩打，執行投資紀律，相信在波動加大的股市中，大家都能泰然處之。

(文章來源：三大央行政策彙整一次看)

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