美股重點新聞摘要2023年08月01日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/1 盤前)：開拓重工 (CAT)、Uber(UBER)、輝瑞 (PFE)

中國 7 月財新製造業 PMI

澳洲央行公布利率決策

法國、德國、歐元區 7 月 Markit 製造業 PMI 終值

美國 6 月營建支出、JOLTs 職位空缺、7 月 ISM 製造業指數

彭博：鴻海擬在印度砸 5 億美元 新設兩座電子零件廠

彭博引述知情人士報導，鴻海集團 (2307-TW) 研擬投資將近 5 億美元，於印度設立兩座電子零件工廠，持續推動供應鏈分散化。閱讀全文...

雲端需求疲弱 威騰電子本季財測不佳 虧損恐高於預期

因雲端需求疲軟迫使公司減產，美國記憶體大廠威騰電子 (Western Digital) 周一 (31 日) 盤後公布本季營收展望遜色，且虧損料將超出預期。閱讀全文...

Fed 調查：銀行業 Q2 進一步收緊授信條件 貸款需求再降溫

聯準會（Fed）周一（31 日）公布一項調查顯示，銀行業第二季貸款標準收緊且貸款需求持續疲弱，延續銀行業近期出現壓力之前就開始的趨勢。 閱讀全文...

彭博：兩國科技局勢升溫 美商務部長雷蒙多計劃 8 月底訪中

彭博周一（31 日）援引知情人士消息報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）計劃 8 月 21 日這周出訪中國，這是拜登政府緩解全球兩大經濟體之間緊張關係而努力的一部分。不過具體時間尚未確定，可能會有變動。閱讀全文...