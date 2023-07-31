重大利多！中國發改委提出恢復與擴大消費20條措施

中國國務院辦公廳周一（31 日）轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知，涵蓋新能源車消費、改善性住宅需求、綠色產品下鄉等層面，要點包括以下幾項：

1. 強化汽車購買使用管理。各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區，因地制宜，強化汽車限購措施。著力推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已提出政策落地見效。促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。加大汽車消費金融支持力度。增加城市停車位供給，改善人員密集場所和景區停車條件，推動車位資源共享利用。

2. 擴大新能源車消費。落實構建高品質充電基礎設施體系、支持新能源車下鄉、延續和改善新能源車車輛購置稅減免等政策。科學布局、適度超前建設充電基礎設施體系，加快換電模式推廣應用，有效滿足居民出行充換電需求。推動居住區內公共充電基礎設施優化布局，並執行居民電價，研究對充電基礎設施用電執行峰谷分時電價政策，推動降低新能源車用電成本。

3. 支持剛性和改善性住宅需求。做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。穩步推進老舊小區改造，進一步發揮住宅專項維修資金在老舊小區改造和老舊住宅電梯更新改造中的作用，繼續支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金用於加裝電梯等自住住宅改造。在超大特大城市積極穩步推動城中村改造。持續推進農房品質安全提升工程，繼續實施農村危房改造，支持七度及以上設防地區農房抗震改造，鼓勵同步開展農房節能改造和品質提升，改善農村居民居住條件。

4. 提升家裝家居和電子產品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智慧裝配一體化。推廣智慧家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智慧化綠色化水準。加快實施家電售後服務提升行動。深入開展家電以舊換新，加強廢舊家電回收。利用超畫質影片、虛擬現實、柔性顯示等新技術，推動供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智慧產品消費，打造電子產品消費應用新場景。

5. 展開綠色產品下鄉。有條件的地區，可對綠色智慧家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼，按照產品能效、水效等予以差異化政策支持。開展綠色建材下鄉活動，鼓勵有條件的地區對綠色建材消費予以適當補貼或貸款貼息。