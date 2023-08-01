〈美股盤後〉能源股領漲 標普那指連續第五個月走升

市場持續關注企業財報與等待 7 月非農就業數據，能源股領漲之下，美股週一 (31 日) 收高。

雪佛龍被高盛上調股票評級，其股價勁揚超過 3%，帶領能源股走高。嬌生破產計畫被法官駁回，其股價走低近 4%，拖累醫療保健類股。

受惠迷因股熱潮，美國家居用品業者「特百惠 (Tupperware)」飆超 37%，呈逼空式上漲。美國鐵路運輸及房地產公司 CSX、全球客戶關係管理雲端業者 Salesforce 因分析師下調股價評級而受挫。

道瓊週一收紅逾 100 點，月線漲 3.2%，連續第二個月走升。那指漲超過 0.2%，月漲幅高達 4.05%，標普小漲 0.15%，月升 3.12%，創連續第五個月上漲，為 2021 年以來最長連勝紀錄。

繼微軟之後，蘋果、亞馬遜和高通將於本週發布最新財報，大型科技股將持續成為投資人關注的焦點，同時投資人將等待非農就業數據。

最近幾週以來，隨著數據顯示勞動力市場持續強勁，並且企業第二季財報持續告捷，市場對美國經濟軟著陸的希望大幅提升。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，經濟軟著陸的機率在過去一個月有所增加。儘管聯準會 (Fed) 為抑制物價上漲而採取激進緊縮行動可能導致失業率走升和經濟成長放緩，但美國的通膨前景「相當樂觀」。

芝加哥聯準銀行總裁、今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，顯示通膨放緩的數據是極佳的消息，但他尚未決定是否在下次利率會議上支持暫停升息。

美中科技戰再度升溫，中國宣布 9 月起對特定無人機實施臨時出口管制，未經許可者不得出口，實施期限不超過兩年。此外，外媒透露，美歐等國很可能會進一步擬定新策略，遏止中國半導體業在成熟製程領域持續擴張。

美股週一 (31 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收高，能源 (+2.00%)、房地產 (+0.70%) 和非必需消費品 (+0.56%) 領漲，3 大板塊收黑，包括醫療保健 (-0.79%)、必需消費品 (-0.46%) 和通訊服務 (-0.03%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.11%；Meta (META-US) 下跌 2.11%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.11%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.72%。

道瓊成分股逾半收高。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.2%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.02%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.09%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 3.98%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.88%。

費半成分股普遍揚升。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.22%；AMD (AMD-US) 上漲 1.27%；美光 (MU-US) 上漲 0.27%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.91%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.08%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.05%。

台股 ADR 全數盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.70%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.40%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.08%。

企業新聞

雪佛龍 (CVX-US) 升 3.04% 至每股 163.66 美元，此前高盛將雪佛龍的評級由「中性」上調至「買入」，並認為公司業績未來可望穩健增長。

美國車用晶片製造商安森美半導體 (ON-US) 走高 2.53% 至每股 107.75 美元， 安森美盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管營收表現基本符合華爾街分析師預期，但經調整後每股獲利優於預期，而且第三季財測強勁。

英特爾 (INTC-US) 下滑 2.88% 至每股 35.77 美元。全球晶片製造商英特爾、三星電子、SK 海力士和美光 (MU-US) 財報均已發出下半年晶片需求復甦的訊號，Raymond James 將英特爾目標價從每股 35 美元上調至 42 美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.32% 至每股 196.45 美元。外媒報導，蘋果 iPhone 15 系列將出現重大變化，四款新 iPhone 售價將全數小漲， iPhone 15 Pro 系列將採用鈦金屬框架，手機變得更輕，iPhone 15、 iPhone 15 Plus 充電接頭從 Lightning 改為 USB-C。

美老牌卡車運輸公司 Yellow 傳出將聲請破產保護，恐導致 3 萬個工作崗位受到威脅，成為美國歷史上最大的卡車運輸破產案。儘管此利空消息傳出，Yellow (YELL-US) 週一股價猛升 148.97% 至每股 1.76 美元。

嬌生 (JNJ-US) 重挫 3.98%，美國法官駁回嬌生擬通過申請破產保護來規避產品致癌索賠的第二次嘗試。

小鵬汽車 ADR (XPEV-US) 暴跌 10.56% 至每股 20.92 美元。瑞銀警示福斯與小鵬合作的電動汽車小鵬 G6 熱賣的上漲空間已被消化。

Alphabet(GOOGL-US) 小漲 0.11% 至每股 132.72 美元。Google 旗下 DeepMind 發布首個機器人演算法模型，機器人可「自我學習」。Google 的 RT-2 模型是一種全新的「視覺 - 語言 - 行動」(VLA) 模型。

經濟數據

美國 7 月芝加哥 PMI 報 42.8，預期 43.0，前值 41.5

美國 7 月達拉斯聯準銀行製造業活動指數報 - 20.0，預期 - 26.3，前值 - 23.2

華爾街分析

德銀行策略師 Jim Reid 研判：「本週的所有一切都轉向週五發布的美國非農就業報告。」

City Index 高級分析師 Matt Simpson 指出：「市場認為聯準會利率處於或接近最終利率的評估是正確的，美國的主要通膨報告都指向通膨減緩步伐加快。」

非營利組織 Groundwork Collaborative 執行董事 Lindsay Owens 表示：「探索低失業率和低通膨如何協調應該是關鍵，聯準會討論降息的時間點可能落在 10 月份左右。」

Macroeconomic 顧問公司主管 Antulio Bomfim 警示，允許高通膨經濟是央行的重罪，聯準會官員是寧願犯下過分的錯誤，以確保通膨得到控制，也不願緊縮止步並甘冒通膨反彈的風險。

Jefferies 資深美國經濟學家 Thomas Simons 認為：「景氣循環正處於最後階段，銀行放貸放緩，信貸成本上升，貸款違約率上升，這與 1980 年以來每次衰退開始時的情況一致。考慮到通膨仍然很棘手，聯準會最終會讓利率過高，或長一段時間內保持在這樣的水平，預測降息速度相對較慢。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主