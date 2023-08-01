〈財報〉雲端需求疲弱 威騰電子本季財測不佳 虧損恐高於預期

因雲端需求疲軟迫使公司減產，美國記憶體大廠威騰電子 (Western Digital) 周一 (31 日) 盤後公布本季營收展望遜色，且虧損料將超出預期。

威騰電子預估，本季調整後每股虧損將介於 2.10 美元至 1.80 美元間，因工廠利用率不足所產生的費用約達 2 億美元，營收估介於 25.5 億美元至 27.5 億美元間，料遜於預期。

威騰財務長 Wissam Jabre 上月表示，雲端業務的庫存過剩問題可能持續幾季。

財報顯示，截至 6 月 30 日，威騰電子營收為 27 億美元，年減 41%。調整後毛利率為 3.9%，遠低於去年同期的 32.3%。調整後每股虧損 1.98 美元，去年同期每股淨利為 1.78 美元。

按部門表現來看，上季雲端收入為 9.94 億美元，年減 53%。客戶端收入為 10.35 億美元，消費端收入為 6.43 億美元，分別較去年同期減少 37% 和 19%。三大業務的營收占比分別為 37%、39% 和 24%。

威騰電子 (WDC-US) 周一收漲 1.26% 至每股 42.56 美元，盤後下跌 1.3%。競爭對手希捷 (Seagate)(STX-US) 上周也預測本季營收持續低迷。

為因應疲軟需求，記憶體晶片商上半年紛紛採取減產措施，試圖改善供應過剩的問題，雖然這導致業者必須大幅認列存貨跌價損失，進而傷及獲利，但也有助於穩定市場。

威騰執行長 David Goeckeler 表示，客戶和消費者這兩大終端市場正在恢復成長，庫存水準漸趨正常，價格跌幅也已經放緩。他的看法和三星電子、SK 海力士等其他同業相符，即認為整體產業最壞情況已過。