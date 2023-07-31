中國推動智慧家電升級 MCU庫存去化正面看

中國最高行政機關國務院今 (31) 日發布最新通知，全國上下將依照國家發展改革委提出的 20 條措施執行，要恢復與擴大消費，象徵由中央帶頭推動經濟全面復甦，其中，除了延續新能源車政策外，也要推動智慧家居，鼓勵室內裝置升級，業界看好，此舉將有助 MCU 產業加速庫存去化。

MCU 產業自去年底就因整體經濟環境影響，加上中國復甦速度低預期，影響相關業者營運，尤其台廠營運重心皆以中國為主，此次由中國率先提出改革政策，為產業捎來的正面消息。

中國發改委此次將推動家庭裝修消費，並鼓勵室內全智慧裝配一體化，同時推廣智慧家電、集成家電與功能化家具等產品，提升家居智慧化、綠色化水準。

由於智慧家電是台灣 MCU 業者的主力應用，從空氣清淨機、吸塵器、掃地機器人與電扇等產品，都可見 MCU 的蹤跡，預期隨著相關政策推動下，各地方政府也將祭出換新補貼，推動家電更換，台廠包括新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、松翰 (5471-TW)、盛群 (6202-TW) 等都可望受惠。

此外，中國發改委也推動全面換新能源車，除強化汽車限購措施，更落實構建高品質充電基礎設施體系、支持新能源車下鄉、延續和強化新能源車車輛購置稅減免等政策。

業界看好，中國上半年經歷車市大亂後，市場秩序已逐步恢復，此時再由中央政策推行，新能源車相關零組件將重啟動能，新唐為台廠少數已進入車用市場的業者，也可望搭上車市復甦潮。