中國國家發改委：下半年提出恢復和擴大消費政策文件 港股應聲大漲

中國國家發改委周一（31 日）表示，下半年要更好地發揮消費帶動經濟成長的基礎性作用，提出恢復和擴大消費的政策文件，港股恒生科技指數盤中應聲大漲逾 4%。

香港恒生指數周一盤中的漲幅超過 2%，恒生科技指數的漲幅超過 4.7%，恒大汽車 (00708-HK) 股價更暴漲近 60%。A 股市場深證成指與創業板指的漲幅也都超過 1%。

國家發改委表示，下半年在擴大內需方面，有以下兩大重點：

一是更好地發揮消費帶動經濟增長的基礎性作用。提出恢復和擴大消費的政策文件。透過大力推動就業等措施，增加居民收入。提振大宗消費，加快推進充電和停車設施建設，鼓勵汽車限購地區強化限購管理政策。繼續做好保交樓、保民生、保穩定工作，適時調整房地產政策，因城施策，用好政策工具箱，更好地滿足居民剛性和改善性居住需求。促進服務消費「好上加好」，以暑期、中秋、國慶等假期為契機，擴大節假日消費；充分用好大運會、亞運會等各類賽事活動，發展文化、體育消費。

二是積極發揮投資對改善供給結構的關鍵作用。民間投資始終是有效投資的重點之一，要明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分領域，加強民間投資融資、用地等要素保障，支持民間資本參與盤活國有存量資產，促進民間投資逐步恢復。更好地發揮政府投資帶動作用，扎實推進「十四五」規劃 102 項重大工程及其他經濟社會發展重大項目，加快地方政府專項債券發行和使用。