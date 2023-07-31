男女同工不同酬 男女平均所得差1.58倍

根據財政部公布的性別統計年報，2021 年台灣男性每人平均所得約 68 萬 6989 元，女性平均所得約 43 萬 4771 元，兩性間的差異倍數達 1.58 倍。

統計指出，2021 年兩性在年薪所得、執行業務所得、營利所得、股利所得全都是男多於女，僅退職金是女高於男。

以薪資所得來說，男性的年薪所得約 76 萬 2498 元、女性約年薪所得約 54 萬 7215 元，兩性年薪所得差距為 1.39 倍；執行業務所得部分，男性約 19 萬 7357 元、女性 11 萬 1803 元，兩性差距也有 1.77 倍之多。

在營利所得部分，2021 年男性約 6 萬 8704 元、女性約 4 萬 428 元，兩性在營利所得也有 1.7 倍。

不過在股利所得部分，2021 年持有股利所得女性約 346 萬人高於男性的 302 萬人，但平均股利所得還是男高於女性，男性平均股利所得平均約 15.68 萬元，高於女性 9.45 萬元。

在贈與部分，2022 年國內受贈人受約 27 萬人，其中男性占比 59.2%、女性占比約 40.8%，反映國人繼承仍是傳子居多，但男性占比則低於 6 成。

另外，退職所得則是唯一女高於男的項目，女性平均退職所得約 60 萬 4638 元，遠高於男性平均所得 50 萬 7831 元。