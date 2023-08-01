〈台股盤前要聞〉AI股跳水台股變臉、中推智慧家電MCU廠受惠 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (31) 日上演開高急殺下跌走勢，台積電翻黑領跌，AI 概念股賣壓出籠，終場下跌 147.5 點，上下震盪逾 300 點，成交量爆量至 4829 億元；中國將推動智慧家電升級，鼓勵室內裝置升級，業界看好，此舉將有助 MCU 產業加速庫存去化長。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

AI 概念股賣壓出籠 台股上沖下洗爆量跌 147 點收 17145 點

台股昨 (31) 日上演開高急殺下跌走勢，在台積電 (2330-TW) 翻黑領跌下，AI 概念股賣壓出籠，指數盤中重挫翻黑，終場下跌 147.5 點或 0.85%，收在 17145.43 點，上下震盪逾 300 點，成交量放大至 4829 億元。閱讀全文...

中國推動智慧家電升級 MCU 庫存去化正面看

中國最高行政機關國務院昨 (31) 日發布最新通知，全國上下將依照國家發展改革委提出的 20 條措施執行，要恢復與擴大消費，象徵由中央帶頭推動經濟全面復甦，其中，除了延續新能源車政策外，也要推動智慧家居，鼓勵室內裝置升級，業界看好，此舉將有助 MCU 產業加速庫存去化。閱讀全文...

外資持續撤離 新台幣 7 月貶近 3 角 月線連 4 黑成最弱亞幣

外資持續匯出加上日元重挫，新台幣匯價也跟著翻黑。新台幣兌美元昨 (31) 日貶值 4 分收在 31.43 元，成交量 19.835 億美元；7 月累計新台幣貶值 2.95 角，月線連 4 黑，成為最弱亞幣。閱讀全文...

華碩 6 月稅後純益 11 億元 每股賺 1.55 元

華碩 (2357-TW) 昨 (31) 日公布 6 月自結，營收 379.6 億元，年減 12.15%，稅前盈餘 13.83 億元，年減 64.2%，稅後純益 11.5 億元，年減 64.2%，每股純益 1.55 元。閱讀全文...

台達電 Q2 每股賺 3.14 元 上半年賺逾半股本寫同期高

台達電 (2308-TW) 昨 (31) 日公布上半年業績表現，第二季稅後純益 81.5 億元，季增 17.9%、年增 6.8%，每股純益 3.14 元寫同期次高；上半年稅後純益 150.56 億元，年增 10.06%，每股純益 5.8 元，寫同期新高紀錄。閱讀全文...

投信 7 月狂賣股創近 2 年來最多！這二檔遭提款超過台積電

台股加權指數 7 月維持高檔震盪，合計上漲 229.89 點，不過，大型法人賣超力道升溫，除了外資單月賣超 839 億元，終結連 2 個月買超，投信更賣超 179 億元，創 2021 年 8 月以來單月最大量，以金額來看，以緯創 (3231-TW)、嘉澤 (3533-TW) 均遭賣超超過 50 億元最多，甚至超過台積電 (2330-TW)。閱讀全文...



