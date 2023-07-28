〈聯發科法說〉Q3營收略優預期、ASIC正與雲端客戶合作 一文看懂九大重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，第三季三大需求回溫下，營收將季增 4-11%，略優於市場預期，另外，ASIC 業務也正與雲端客戶合作，以下是《鉅亨網》整理出本場法說九大重點：

Q2 純益下探兩年半低點

聯發科第二季受手機產業持續進行庫存調整，加上業外收益較前季減少，稅後純益 160.19 億元，季減 5.2%，年減 55%，每股純益 10.07 元，雙雙下探兩年半低點，累積上半年 EPS 達 20.71 元。

三大需求回升 Q3 營收季增 4-11% 略優預期

展望第三季，聯發科受惠智慧型手機、連網晶片和電源管理晶片需求改善，抵消智慧電視與其他消費性電子產品下滑壓力，以美元兌新台幣匯率 1 比 30.7 計算，第三季營收約 1021-1089 億元，季增 4-11%，年減 23-28%，毛利率約 45.5-48.5%，營業費用率預估為 30-34%。

手機需求不會更差

蔡力行表示，第二季 5G 手機晶片需求已有改善，第三季因客戶與通路端庫存降至相對健康的水位，手機營收將持續成長，並強調看起來手機需求不會變得更差，且隨著消費者上次換機已經兩年，對明年手機市場有些期待，

新一代 5G 旗艦晶片即將推出

蔡力行指出，最新一代旗艦 SoC 將在未來數月推出，進一步提升整體性能，並整合最新的 APU，具有在終端設備上執行生成式 AI 的能力，現正與客戶密切合作設計，期望終端產品在今年底前上市。

ASIC 接獲雲端客戶訂單

蔡力行說，現階段各家系統廠皆積極發展生成式人工智慧，聯發科 ASIC 業務也正與雲端客戶合作，期望加速客戶產品上市，但仍無法透露太多細節；顧大為則坦言，目前仍沒有直接來自 AI 領域的營收。

與輝達合作獲客戶肯定

蔡力行指出，自兩個月前宣布雙方合作夥伴關係，車用客戶已陸續表達高度的興趣。聯發科將輝達 GPU、AI 與 IP 等技術整合在自家系統單晶片 (SoC)，最終銷售給車廠，可讓電動車具備運算與多媒體等功能，提供從旗艦、中高階到入門的完整產品。

不懼華為自製晶片

針對華為日前傳出攜手中芯生產 5G 晶片，蔡力行強調，聯發科目前仍未獲准出貨給華為，但認為華為的晶片表現與自家相比仍有一大段距離，因此預期不會對公司產生重大影響。

Wi-Fi 7 產品將在明年放量

聯發科 WiFi 7 解決方案已被各大平台採用，目前高階零售路由器已在第二季上市，預期第三季和第四季分別有高階筆電和寬頻設備推出，並在 2024 年放量出貨。

毛利率可維持一定水準

針對毛利率，顧大為說，現階段不論是通路、客戶以及供應商，庫存水位皆不斷下降，已到相對健康的水位，因此不會有供應商刻意採取激進的價格策略去消化庫存，聯發科也持續在市佔率、營收等取得平衡，整體毛利率也會大致維持現有水準。