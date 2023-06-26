Palantir搭上AI順風 但本益比過高 分析師籲居高思危

Palantir Technologies Inc. (PLTR-US) 近日的漲勢反映出華爾街最近對人工智慧 (AI) 的狂熱，但分析師認為它的基本面薄弱，籲投資人居高思危。

在前幾年萎靡不振後，該公司股價自 5 月初以來 6 周內上漲超過 1 倍，達到 2022 年 1 月以來的最高水平，因為投資人注意到對該公司新 AI 工具需求「前所未見」的說法。CEO 卡普 (Alex Karp) 表示，AI 工具代表著「一個無限的市場」。

然而，雖然對這家數據分析軟體公司在這塊領域地位的樂觀情緒引起散戶的關注，但該股的漲勢只是讓分析師和基金經理人對它更加抱持懷疑態度。

該股是軟體類股中最不被推薦的個股。追蹤該股的分析師中有近半給予賣出評級，而建議買入的分析師不到 20%。

Gabelli Funds 投資組合經理人蘇珊托 (Hendi Susanto) 表示，對整體 AI 領域持懷疑態度是很合理的，尤其是那些出現大幅上漲的個股，「市場對於這其中有多少是炒作、有多少是事實一直猶豫不決。」「Palantir 非常關注其終端市場，但現在判斷其邁向 AI 是否能夠使其獲得更廣泛的採用還為時過早。部分投資人可能已經脫離基本面而超買了。」

Raymond James 上周調降了 Palantir 的評級，指稱近期的強勢加上估值溢價「使得在短期內尋找催化劑變得更具挑戰性」。

高盛集團分析師表示，雖然 AI 是一股順風，但它只是「Palantir 在現有數據分析工作的延伸，而不是產品策略或採用方面的功能變化大躍進」。

Palantir 的股價比分析師平均目標價高出 29%，是軟體類股中回報潛力最弱的。它還擁有昂貴的估值，其股票交易價格是預期本益比的 60 倍以上。處於 AI 熱潮中心的晶片製造商輝達公司 (Nvidia Corp.)(NVDA-US) 雖今年來股價漲了 2 倍，但其本益比仍低於 50。

不過散戶並沒有被嚇至。根據 Vanda Research 6 月 22 日的報告，Palantir 在過去 5 天內位居散戶買進股票第 10，領先微軟公司 (MSFT-US) 和 Netflix (NFLX-US)。

即使過去 5 個交易日回吐了 15% 的漲幅，該股仍較 5 月低點高出近 90%。然而，該股仍較 2021 年初的歷史高點低 60% 以上，當時該股在 2020 年 9 月直接上市後一路飆升。

多頭分析師看好該股未來成長預期。Palantir 營收預計今年將成長 16%，並在接下來的 3 年加速成長，到 2026 年將達到 35%。每股淨利和自由現金流預計在未來幾年也會有所改善。

Capwealth Advisors 董事長兼投資長帕利亞拉 (Tim Pagliara) 表示，該公司對現金流為正的承諾是對該股樂觀態度的原因，但他也承認該股將存在風險且波動較大，「它不該是投資組合的基本持股，但我認為對於有紀律管理漲跌的長期投資人來說有很多機會。」「它的軟體存在巨大的機會，我認為它正在迎接這些機會。」