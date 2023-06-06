鉅亨美股雷達：蘋果新款Mac Pro採自家晶片 Palantir簽下國防部大單

美股重要看點：

美將公布非農就業、失業率等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.67%。美股期貨週二 (6 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.05%，那斯達克 100 期貨跌 0.03%。

投資人持續評估經濟和 Fed 貨幣政策走向。根據諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 的說法，聯準會可能已經在沒有搞垮經濟的情況下，贏得了對抗通膨的戰鬥。

克魯曼在一條推特中指出：「一些經濟學家指出，快速上升的 ULC 是對通膨持悲觀態度的原因。但突然之間，ULC 講述了一個不那麼可怕的故事。事實上，它表明了嚴重的反通貨膨脹 (disinflation)。」

他還指出，通膨預期下降是美國經濟出現「完美反通膨」的跡象—即通膨降溫，但不會引發失業率上升。

自 2022 年初以來，聯準會將基準利率提高了 500 個基點，通貨膨脹率已從 2022 年年中 9% 以上的高點大幅下降。通膨降溫，再加上銀行業面臨壓力，讓交易員燃起希望，認為聯準會將很快暫停緊縮政策。

不過，與主張聯準會停止升息的克魯曼不同，美國前財政部長薩默斯 (Larry Summers) 建議，聯準會應該繼續升息來對抗通膨。

華爾街知名分析師 Tom Lee 認為，若市場能夠克服三項問題，標準普爾 500 指數有望在 2023 年上漲 20% 以上。首先，一旦通膨壓力緩解，聯準會 (Fed) 就有望暫停或延後升息，可能推升股市。第二，AI 實際上有助於緩解通膨壓力，因為從長遠來看，工作效率獲得提升將抑制薪資上漲。

第三，市場廣度 (Market Breadth) 的增加，可能顯現市場正向趨勢正在形成。標準普爾 500 指數中上漲的類股比例顯著增加，11 個板塊中有 8 個板塊的股價高於 20 日均線。此外，其中 6 個板塊的 20 日均線更高於 200 日均。

Lee 也稱，今年 3 月新一輪牛市就已經開始，並預測隨著 Fed 結束緊縮政策，標普 500 指數將在 2023 年上漲 24%，意味著標普將重新測試 4,800 點左右的歷史高點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

蘋果 2023 年 WWDC 全球開發者大會正式登場，蘋果週一 (5 日) 推出了「超頂規電腦」新版 Mac Pro，並採自家晶片 M2 Ultra，此舉顯示蘋果完成晶片轉移計畫。

首款 Apple Silicon 的蘋果 Mac 在 2020 年問世後，經過了 3 年，蘋果 Mac 產品線全面汰換掉英特爾處理器。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

數據分析軟體提供商 Palantir Technologies (PLTR-US) 簽下一份大契約，將向美國特種作戰司令部提供技術，激勵周一 (5 日) 股價大漲。

該多年期契約價值高達 4.63 億美元，激勵 Palantir 周一股價飆漲 4.96%，收每股 15.24 美元。Palantir 發言人稱，該新契約建立在公司先前與特種作戰司令部完成的工作之上。

PLTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 官網周二 (6 日) 顯示，由於存在引擎室起火的風險，福特汽車 (F-US) 將在全美召回超過 12.5 輛運動型多用途車 (SUV) 和卡車。

這次召回擴大了一年前的類似召回範圍，涵蓋一些在 2020 年至 2023 年間生產配備 2.5 升混合動力、插電式混合動力引擎的 Escape 和林肯 Corsair SUV 及其 Maverick 小型皮卡車。