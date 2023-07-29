〈熱門股〉生技股漲多拉回 保瑞、長佳智能周跌逾7%

為期四天的亞洲生技大會即將落幕，生技股本周漲多拉回，寶齡富錦 (1760-TW) 跌幅 12.6%、保瑞 (6472-TW)6 月獲利不如預期，周跌 8.7%、搭上 AI 題材的長佳智能 (6841-TW) 也周跌 7.2%。

保瑞日前公告自結數，6 月稅後純益 9094 萬元，年增 9.22%，每股純益 1.18 元；5-6 月純益翻倍，達 4.57 億元，每股純益 5.9 元。

公司解釋，由於子公司安成藥在美國銷售的胃食道逆流學名藥產品 Dexlansoprazole 營收及獲利，皆遠優於當初收購時所預估的金額，因此財報認列上有所調整。若分潤項目調整還原，5-6 月每股純益為 9.74 元。

保瑞進一步說明，當初預估胃食道逆流藥品會出現新增的競爭者，基於保守原則，與安成藥才同意採取銷售額達到一定規模後才分潤，沒想到該藥品的市場競爭狀況未如預期激烈，導致安成藥對保瑞的獲利貢獻大幅優於預估；根據當初合約，分潤會有 3 年期限至 2024 年底結束。

長佳智能啟動三項生成式 AI 計畫，包含人工智慧腦急症影像檢測與大型語言輔助決策系統計畫、結合 XAI 與 LLM 打造腎病照護系統計畫，以及自中國醫藥大學附設醫院技轉智海系統 (gHi) 並予落地。