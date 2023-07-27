〈亞洲生技大會〉AI搶進醫療端 長佳智能啟動生成式AI計畫

ChatGPT 引爆生成式 AI 應用需求，長佳智能 (6841-TW) 啟動三項生成式 AI 計畫，包含人工智慧腦急症影像檢測與大型語言輔助決策系統計畫、結合 XAI 與 LLM 打造腎病照護系統計畫，以及自中國醫藥大學附設醫院技轉智海系統 (gHi) 並予落地。

其中，人工智慧腦急症影像檢測與大型語言輔助決策系統計畫，是在打造使用深度學習與機器學習的腦部急症醫療影像檢測系統，擁有對多種腦部急重症的敏銳識別能力，輔助判讀各類型的腦出血、腦血管瘤、大血管缺血中風、腦中線偏移和腦腫瘤等疾病。

此外，再搭配大型語言模型技術建立的智能化醫療助理機器人和輔助急診決策系統，並以系統平台技術有機結合各模組，計畫取得多項國內外醫材許可證，為急診醫療團隊提供全面而高效的臨床決策流程解決方案。

結合 XAI 與 LLM 打造腎病照護系統計畫，是與新加坡國際醫材公司慢性腎臟病預防與風險評估第二與三期計畫的一部分，該計畫將導入 XAI(Explainable AI) 加強人工智慧的可解釋性，以提升通用性與可靠性，並於此過程中自行開發獨有知識圖譜，藉由人類醫師標記與臨床實務打造專屬腎臟疾病照護領域 LLM(大型語言模型)，將結合 XAI 與 LLM 打造腎病風險管理、共病分析、藥物治療、衛教指引等多元指標與個人化建議。

至於由中國醫藥大學附設醫院與台灣微軟共同推出的智海系統 (gHi)，是第一個以華文建構的生成式語音智慧醫療系統，透過醫護專家口述，AI 引擎能在十秒左右就能快速生成病歷，準確率高達 9 成，大幅減少醫護人員輸入病歷 75% 時間，幫助護理人員與醫師直接生成精確的內容。