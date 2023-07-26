〈亞洲生技大會〉亞洲地區授權持續增加 有望強化現有治療方法

2023 亞洲生技大會今 (26) 日舉行開幕論壇，全球生技協會副總裁 Susanna Ling 提到，台灣持續推進創新發展，也讓亞洲地區在授權與引進授權有增加的趨勢，顯示需要更多商業化發展，同時可強化現有治療方法。

Susanna 說，台灣持續推進創新發展下，讓外界有更大的興趣，同時可強化現有情況讓患者有更好的治療；從數據來看，亞洲地區在授權與引進授權有增加的趨勢，顯示需要更多合作與發展商業化。

她進一步指出，現在世界面臨更多疾病，每年診斷出很多罕病，目前已經有一萬多種疾病很難達到有效的治療。這世界挑戰很多，希望疫後可以有更多保護、治療、治癒的方法，也需要與業者合作來迎接挑戰。

台灣生物產業協會理事長吳忠勳則說，協會主要強調亞太經濟發展、創新動能背景以及發展生態產業，在生物產業中包含製造、生產價值鏈等，聚集許多發明家、創業家、新創公司，同時也見證台灣生物科技的快速發展。

另外，台灣在生物產業中扮演重要角色，其中的利基點是利用資源與科技開發出很多產品，尤其是疫情期間，展現台灣實力，發展出個人保護裝置發展。

吳忠勳表示，今年亞洲生技大會還涵蓋診斷、治療、科技、小分子藥物、醫療器材等，顯示台灣物醫療供應鏈扮演不可或缺角色。

亞洲生技大會主席李鍾熙致詞指出，三年嚴峻的新冠疫情後，亞洲生技大展回到正式的會議，而過去疫情努力發展出更強的環境，因此今年主題為「擁抱亞洲生技動能 Embracing Asian Dynamics」，進一步了解如何連結國際。

此外，今年大會除了有為期三天的論壇外，還有超過 2000 個展位，創歷史新高，以及一對一會談、區域論壇，還報告各個國家的市場狀況。