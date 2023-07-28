印度10億美元建廠計畫受阻 傳比亞迪向合作夥伴透露想放棄

路透周五（28 日）援引兩位知情人士消息報導，中國車商比亞迪對其印度合資夥伴表示，將擱置一項新的 10 億美元電動車投資計畫，此前該公司的投資提議遭到印度政府的審查。

路透本月初曾報導，比亞迪與印度 Megha Engineering and Infrastructures Limited（MEIL）在當地投資 10 億美元，擬在當地第四大城市海德拉巴（Hyderabad）成立一間電動車合資企業，但卻遭印度政府拒絕，原因是擔心中國在印度的投資有安全疑慮。

知情人士透露，比亞迪高層上周向合作夥伴 MEIL 表示希望放棄尋求投資，不過目前尚不清楚比亞迪是否會重新考慮，截至昨日，比亞迪尚未正式從政府審查中撤回投資提議。

截稿前，比亞迪拒絕就期投資提案現況以及是否會取消在印度生產電動車的計畫發表評論，僅發表聲明說在印度市場深耕已久。另外，印度財政部、外交部和內政部和比亞迪合作夥伴 MEIL 也沒有對此回應。

知情人士透露，MEIL 在上周的會議上敦促比亞迪等到情況更加明朗後再放棄電動車生產計畫。據了解，由於中國在印度的投資受到嚴格審查，比亞迪明白其投資提議將受到政治影響，並試圖打消印度政府的擔憂。

其中一名知情人士說，比亞迪的提案表示，在印度生產的比亞迪電動車將提供印度語言的應用程式語音啟動命令，而這些汽車的所有數據都將存儲在印度。另外，比亞迪還曾提議在 2025 年之前在印度投產。

在中、印兩國發生一系列邊境衝突之際，印度從 2020 年開始對來自中國的投資進行更嚴格的審查。至於印度政府是否批准比亞迪的投資提議，將由印度貿易和重工業部門做出最終決定。

報導指出，比亞迪已經在印度投資超過 2 億美元，向企業車隊銷售 Atto 3 電動 SUV 和 e6 電動汽車，並打算在今年晚些時候推出 Seal 電動轎車。

根據印度政府的登記資料，比亞迪自 2022 年開始在印度銷售以來，已售出約 1,950 輛汽車。

比亞迪 (1211-HK) 香港股價周五收漲 1.80%，報每股 271.20 港元。

