2023富比世中國最佳CEO榜 比亞迪王傳福蟬聯首位

富比世中國公布「2023 中國最佳 CEO 榜」，比亞迪的王傳福憑藉公司翻倍增長的收入，以及破人民幣百億元的淨利潤蟬聯榜首；寧德時代曾毓群緊隨其後、拼多多陳磊與趙佳臻並列第三。

富比世表示，這份榜單關注的焦點是在危機中，帶領企業脫離險境、實現逆勢增長的領導者。此外，經營「韌性」(Resilience) 也是貫穿本屆最佳 CEO 榜單的關鍵詞。而今年排名前兩位的 CEO 分別來自新能源汽車製造、電池產品製造行業，凸顯碳中和轉型已成為世界各國為數不多的共識和戰略目標。

比亞迪在全球垂直產業鏈整合表現出色，通過自主生產座椅、電池等關鍵零部件，重新定義了汽車製造業，比亞迪也正試圖通過持續創新塑造百年品牌。

王傳福接受富比世中國採訪時表示，當前，新能源汽車行業已經進入淘汰賽，市場競爭異常激烈。他強調，「品牌是比亞迪未來 50 年、100 年都屹立不倒的關鍵。」

今年的榜單中，互聯網公司 CEO 大幅缺席的情況有所改善。富比世指出，2020 年拼多多創辦人黃崢離開後，陳磊與趙佳臻幫助公司應對疫情衝擊，實現全球化突圍，帶領拼多多向高品質發展轉型，因此他們兩位也成為今年排名最高的互聯網公司 CEO，並列第三。

此外，今年的榜單還放寬了企業需連續三年保持盈利的要求，更加關注公司收入、利潤等財務指標的改善情況，以及企業在不確定性和重大打擊後的快速恢復能力和經營韌性。

需要注意的是，該榜單是基於上市公司的市值、股價漲跌幅、淨利潤和 ROE 等指標進行評估，並考察公司連續三年的經營業績。數據來源包括福布斯中國、上市公司年報和公告、Wind 數據等。

此外，與去年相比，富比世中國最佳 CEO 的平均年齡下降 0.5 歲。今年上榜的 40 位新面孔中，50 歲以下的 CEO 達到了 12 位。

從行業分佈看，硬科技與高端製造領域的 CEO 在人數上延續去年的優勢，占比超過一半；但醫藥健康相關企業的 CEO 數量已從 2021 年的 10 位減少至今年的 4 位。