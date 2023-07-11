傳Meta旗下Instagram將把品牌內容工具引入Threads 吸引廣告進駐

美國媒體 Axios 周二（11 日）援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 旗下 Instagram 計劃將其品牌內容工具引入 Threads。這些工具將幫助行銷人員在尚未有廣告的情況下，與有影響力的人士進行付費合作。

截稿前，Meta(META-US) 並未對此報導回應置評請求，該股周二盤前股價上漲 0.48%，每股暫報 295.52 美元。

不過 Threads 尚未出現廣告，而且還缺乏標籤（Hashtag）和關鍵字搜索功能，可能會限制該平台對廣告商的吸引力，但現在有數家企業已經開始註冊 Threads，以便發布內容投放自家商品。

Threads 是 Meta 推出的新社群媒體應用程式，目的是和馬斯克的推特直接競爭，自 Threads 上周三推出以來，僅短短幾天內就有 1 億用戶註冊。截至 2022 年 7 月，Threads 最大競爭對手推特擁有 2.378 億用戶。

而 Threads 會如此火紅的原因是 Instagram 允許用戶將帳戶、認證標籤和粉絲輕鬆便捷轉移到 Threads 上。

先前有報導指出，華爾街投行 Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 預估，未來兩年 Threads 的日活躍用戶（DAU）將接近 2 億，帶來的年收入可達 80 億美元左右。

Meta 執行長祖克柏上周在 Threads 發文表示，Threads 與他產品一樣，首先是營運良好，再來觀察是否能走出一條通往 10 億用戶的清晰道路，最後才會考慮賺錢與否。