〈台股盤前要聞〉超微蘇姿丰將來台、百德航太需求爆棚 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。超微董事長暨執行長蘇姿丰原訂今 (17) 日出席陽交大名譽博士學位典禮，因班機延誤，原訂活動取消；受惠邊境解封，飛機需求大爆發，高階工具機廠百德航太訂單火熱，明年營收比重可望翻倍衝上 4 成，整體營收可望一路創高至 2024 年，連三年創新高。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

班機延誤 超微 CEO 蘇姿丰明授獎典禮取消

超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰原訂明 (17) 日出席國立陽明交通大學頒授名譽博士學位典禮，校方今日緊急通知，因班機延誤，原訂活動取消。閱讀全文...

百德航太需求爆棚 營收將連三年創新高

受惠邊境解封，飛機需求大爆發，高階工具機廠百德機械 (4563-TW) 航太訂單能見度已達明年第一季，且還有客戶在洽談明、後年航太新訂單，明年營收比重可望從今年 2 成以上翻倍成長、衝上 4 成，將推升百德營收一路創高至 2024 年，連三年寫下新高紀錄。閱讀全文...

佳必琪併購效益逐步顯現 AI 應用升溫下半年營運向上

連接器廠佳必琪 (6197-TW) 受惠 AI 伺服器帶動高速傳輸需求，加上完成輝達 (Nvidia) 供應商衡星及美國 SACO 併購，擴大 AI 布局，下半年效益可望顯現，營運將優於上半年及去年同期。閱讀全文...

合一糖尿病足新藥國內外有斬獲 納健保 + 獲馬國藥證

合一 (4743-TW) 旗下糖尿病足部傷口潰瘍新藥報佳音，包含取得台灣健保價每條新台幣 9800 元，預計 8 月 1 日起生效，以及獲得馬來西亞藥證，有望進一步帶動營運成長。閱讀全文...

與華映連帶清償 131 億元 大同：非當事人將依法提起上訴

福建高級人民法院日前判決，大同 (2371-TW) 集團的華映百慕達須向中國華映科技支付業績補償款人民幣 30.29 億元 (新台幣 131 億元)，大同、華映負連帶清償責任。對此，大同今 (16) 日發出聲明表示，公司非當事人且財務不受影響，將依法提起上訴。閱讀全文...

市場信心恢復 中鋼剛性回補庫存需求蓄勢待發

中鋼 (2002-TW)8 月內銷盤價止跌，開出平高盤，展望後續需求，中鋼看好，庫存調節已近尾聲，在鋼價走揚下，市場信心也將穩定恢復，剛性補庫需求蓄勢待發。閱讀全文...

談 AI 概念股行情 童子賢：大海航行要小心風浪

近期 AI 題材持續延燒，對於 AI 概念股是否將重演當年「航海王」情況，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (14) 日表示，AI 是大趨勢，只要沾上邊的股價都連動，其中一些公司實質 (體質) 非常好，有些則還在嘗試、摸索，「大海航行要小心風浪」。閱讀全文...