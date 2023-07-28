網龍轉骨 Q2與今年全年同步轉盈 明年加速成長

智冠 (5478-TW) 旗下中華網龍 (3083-TW) 今 (28) 日參加上海 ChinaJoy 展覽，總經理呂學森表示，上半年推出 3 款知名 IP 重製挹注營運，對今年營運有信心，看好明年成長將進一步加速，法人預期，網龍第二季可望虧轉盈，今年全年也將重返獲利軌道。

呂學森表示，今年上半年將武林群俠傳、漂流幻境、吞食天地等三個舊 IP 重製，與中國遊戲商合作開發，並將在中港澳與東南亞等地推出，由於舊遊戲沒有額外成本支出，將可直接顯著挹注營收與獲利。

展望下半年，呂學森表示，第四季將與東南亞區塊鏈業者推出吞食天地鏈遊，是自家開發遊戲並由當地業者代理，玩家可透過東南亞商的虛擬貨幣在遊戲中買賣裝備，也可以販售轉換成以太幣。

法人表示，網龍第一季雖持續虧損，不過第二季重製推出舊 IP，將帶動獲利回溫，第四季還有區塊鏈新遊戲，可帶動全年營運同步轉盈。

呂學森指出，網龍也將旗下 IP 進行授權，目前已授權 2 款給中國開發商，2 款授權東南亞開發商，預計 4 款新作會上手遊、端遊平台，明年陸續推出。

另外，呂學森表示，開發許久的尋秦記也將在明年暑假亮相，此款新作也導入音樂創作基地樂曲，加上 IP 授權挹注，這幾年的布局將在明年發酵。