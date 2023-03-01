長佳智能挾AI熱潮大展蜜月行情 強漲逾8成

長佳智能 (6841-TW) 瞄準醫療保健 AI 市場，挾 AI 熱潮，今 (1) 日以參考價 57.6 元掛牌上櫃，早盤衝破百元，最高至 107.5 元，漲幅逾 8 成，大展蜜月行情。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，主要業務包含醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三部分。

其中，醫療人工智能是長佳智能最為核心業務，此項目被劃入電腦輔助診斷醫療器材 (Computer-Aided Diagnosis Medical Device)，可視為是跨電腦輔助軟體系統與醫材兩領域的新興領域，由於產品研發過程需整合醫療與資訊兩方面的專業知識，進入門檻高。

長佳智能已取得 6 張 FDA 與 10 張 TFDA 核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球 40 多家醫療機構與企業，樂意與國內所有醫院與教學研究機構合作，將國內醫療 AI 研究成果商品化並推向世界。

此外，也與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司簽訂技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達 3722-3812 萬美元。

長佳智能提到，雖然目前國內各醫院與教學研究機構積極投入醫療 AI，各式創新產品不斷被開發出來，但大多數仍偏向教學與研究使用，未來真正要成為可在全球上市銷售的醫材，還需通過不同國家許多法規面的考驗。