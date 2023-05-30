長佳智能人工智能軟體服務 將導入馬國醫院

長佳智能 (6841-TW) 今 (30) 日宣布，與馬來西亞伊莉莎白二世醫院簽署合作備忘錄(MOU)，長佳智能將提供伊莉莎白二世醫院心血管與胸腔相關等 7 項人工智能軟體服務，將大幅加速醫院診斷過程。

伊莉莎白二世醫院隸屬於馬來西亞衛生部，為沙巴主要醫院之一，且為沙巴的心臟和胸腔手術中心，其臨床研究中心也是馬來西亞衛生研究院旗下 37 個臨床研究中心之一。

伊莉莎白二世醫院此次與長佳智能合作，主要著眼於長佳智能具備美國食藥局 (FDA)、台灣衛福部食藥署 (TFDA)7 項心臟和胸腔手相關產品，包括心電圖分析軟體、急性心肌梗塞偵測軟體、心肌灌流影像分析報告系統、心胸比估算系統、氣胸檢測系統、肋膜積水檢測系統、與圖像記錄傳輸系統。

伊莉莎白二世醫院預估，導入 7 項人工智能醫療軟體後，將可大幅加速醫院診斷過程，減少病患等待時間，並可增加醫院診斷容量，提供更廣泛的醫療服務，醫師更能快速閱覽病患影像與降低其判讀上遺漏之風險，使醫師能更專注於異常影像判讀與分析，降低耗費於正常影像分析與撰寫報告時間。

長佳智能表示，心血管領域有多元產品線，不亞於歐美一線醫療人工智能公司，且產品價格更實惠，使用介面更符合人體工學，能夠一次讓伊莉莎白二世醫院在最短期間內大幅提升智慧醫療。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，專長於「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症醫療 AI，並獲得十項台灣 TFDA 與六項美國 FDA 醫材上市許可，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球 40 多家醫療機構與企業。