傳鴻海FII洽談印度投資案 擬砸2億美元設立電子零件廠

傳鴻海FII洽談印度投資案 擬砸2億美元設立電子零件廠 (圖:Shutterstock)
傳鴻海FII洽談印度投資案 擬砸2億美元設立電子零件廠 (圖:Shutterstock)

路透引述知情人士報導，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 正洽商在印度坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 南部的投資案，將斥資多達 2 億美元設立電子零件新廠。

對此坦米爾那都省政府回應，FII 執行長鄭孟弘等公司代表，上周會晤了坦米爾那都省省長等官員，討論潛在的投資案，但未進一步說明。鴻海和坦省的工業部門發言人均未置評。

一名消息來源透露，FII 向省政府官員說明計畫內容，初步投資金額 1.8 億到 2 億美元美元。FII 是通訊、行動網路和雲端運算等領域的設備製造商。

鴻海在坦米爾那都省的清奈市 (Chennai) 附近已有一座廣大的園區，是組裝蘋果 iPhone 的據點。消息來源並未說明，研議設立的新廠是否會生產用於 iPhone 或蘋果其他產品的電子零件。

消息人士說，鴻海希望在 2024 年以前完成設廠，之後再進一步投資。

鴻海正和印度西部的古茶拉底省 (Gujarat) 洽商，以打入印度半導體領域。鴻海董事長劉揚偉預定本周出席印度政府主辦的半導體活動，並發表談話。

印度南部卡納塔卡省 (Karnataka) 上周透露已與 FII 談過，而 FII 已承諾投資 10.7 億美元設立新廠。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞