科技業風生水起 亞馬遜應思創新

亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Day 本周起跑，但這項一年一度的盛事卻未見新聞大張旗鼓的報導。這已充分說明了亞馬遜和目前的整體科技業現況。

根據 Adobe Analytics 數據，這兩天美國的線上支出達 127 億美元，同比增加 6.1%。亞馬遜在新聞稿中還兩度強調「歷來最高」來吹噓它的業績。

沒錯，本周不少人花錢購物；亞馬遜可能會獲得一些新的 Prime 會員，營收也有明顯成長。但若將 Prime Day 與科技業的革命性發展相提並論時，誰還會在乎 Prime Day？

輝達 (NVDA-US) 正在憑藉其強大的新晶片推動人工智慧 (AI) 革命。AMD (AMD-US) CEO 蘇姿丰 (Lisa Su) 博士描述了該公司自有的生成式 AI 晶片的下一步發展，令業界大吃一驚。

然後，微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 在 AI 產品發布上展開正面交鋒。微軟收購《使命召喚》開發商動視暴雪 (ATVI-US) 前景亮出綠燈；博通 (Broadcom) (AVGO-US) 本周也更接近完成收購 VMWare (VMW-US)。

Meta (META-US) 正在大力推動 AI，同時也從馬斯克的推特手中搶走數百萬用戶。與此同時，蘋果公司 (AAPL-US) 的高價 AR/VR 頭盔可能會迎來人類互動的新浪潮。而且該公司目前市值超過 3 兆美元。

然而，亞馬遜的 Prime Day 開始了。

Sevens Report Research 創始人伊薩耶 (Tom Essaye) 表示，「亞馬遜在科技領域變得乏味，雖然它們的核心業務很好，但並沒有按照我們習慣的方式進行創新。」

亞馬遜最近一次的重大創新是什麼？當然不是面向消費者的網站，因為它看來越來越像一個人滿為患的跳蚤市場。

在 CEO 賈西 (Andy Jassy) 領導下，較為醒目的新聞是裁員，而且營收和獲利成長不如人意。股價也表現落後；自 2021 年 7 月初賈西入職以來，亞馬遜股價下跌約 17%，而同期納斯達克指數上漲約 9%。在過去 5 年中，亞馬遜股價落後納斯達克指數超過 30 個百分點。

無聊並非不能為亞馬遜帶來巨額利潤。由於 AI 工具驅動的工作負載需要更多容量，該公司的 AWS 業務仍將繼續大量成長。

德意志銀行分析師霍洛維茲 (Lee Horowitz) 在最新報告中表示，「隨著大量 GPU 上線，我們很可能正處於 AI 工作負載爆炸式成長的邊緣，這些工作負載成長超過通過當前合理化周期從系統中汰除的工作負載。重要的是，這會讓人相信 AWS 將在這些工作負載中獲得超過其公平份額的收益，從而支持到 2024 年實現合理的營收加速成長。」