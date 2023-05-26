〈台股盤中〉輝達概念股按讚 台積電、欣興領軍大漲逾200點

台北股市今 (26) 日在獲輝達 (NVDA-US) 概念股的強勢硬挺之下，電子股重掌市場多頭帥印，早盤並由台積電 (2330-TW)、欣興 (3037-TW) 等市場關注個股領軍早盤漲逾 200 點，集中市場加權指數漲幅超過 1%，最高達 16537.79 點，創今年新高。

台股在昨日成交量能擴增到 3325 億元之後，權值股、輝達概念股台積電走強，市場原已陷入的觀望氣氛一掃而空，早盤預估全場成交值將再擴增到 4200 億元水準。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期的 OTC 指數走弱，顯示目前先前強勢中小型股都有沈寂跡象，就不利的指標來說，台股雖然集中市場指數近日在半導體類股強勢領軍而走高，但明顯與季線乖離過大，一旦出現反轉，就可能陷入進一步的整理。

證券分析師黃漢成，台股大漲兩天，向上指數空間不大，預估接下來偏向個股表現。

同時，由於市場資金往電子股移動，先前強勢的台股的旅遊概念股如山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW)、鳳凰 (5706-TW) 等旅行業股價在今天早盤同步下跌。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價都在平盤附近震盪，也缺乏人氣。

今天盤中 ABF 類股欣興、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 同步走強，其中並以欣興早盤股價上漲逾 5%，最高達 193 元的表現最強。

由於輝達暴漲 24.37% 至每股 379.80 美元收盤，市值來到 9392.94 億美元。輝達最新財報告捷，輝達總裁黃仁勳預期，第二季營收可望達 110 億美元，遠超出華爾街預期的 71.5 億美元。今天帶動概念股穎崴 (6515-TW) 漲停鎖住 838 元漲停、健策 (3653-TW) 股價上漲超過 5%。奇鋐 (3017-TW) 股價盤中急拉上漲逾 4%，最高達 206 元。