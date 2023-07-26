〈友達法說〉Q2毛利率轉正 稅後虧損收斂5成 每股虧0.63元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說並公告第二季財報，在毛利率轉正下，稅後虧損 48.07 億元，較前季收斂近 56%、也較去年同期收斂 14.6%，每股虧損 0.63 元；上半年稅後虧損 157.18 億元，每股虧損 2.05 元。

友達第二季營收 633.21 億元，季增 23.7%、持平去年同期；毛利率 3.1%，較前季負轉正、年增 0.4 個百分點；營業淨損 44.24 億元，較前季收斂 6 成、較去年同期收斂 5%。

累計友達上半年營收 1145.09 億元，年減 20.7%；毛利淨損 28.65 億元、營業淨損 155.62 億元，均較去年同期轉虧。

友達說明，第二季消費型產品需求回溫，客戶陸續回補庫存，單季面板總出貨面積達 570.6 萬平方米，季增 32.7%、年增 16%；不過平均單價因為電視面板出貨提升而下降 3%。

至於非面板的垂直應用事業來看，友達表示，系統整合產品持續成長，但能源有受到太陽能價格下跌、裝機進度延後等影響。

友達第二季營收比重，面板相關的電視 19%、顯示器 14%，行動裝置 (筆電、平板及手機)22%、車載 16%、公用 / 工控等約 13%；垂直應用 16%。