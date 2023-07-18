亞洲生技大會躋身全球前三大 規模歷屆之最

2023 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會將於 7 月 26 日登場，大會主席李鍾熙今 (18) 日表示，整體展覽規模是歷屆之最，達 2000 個攤位，突破疫情前水準，展館以產業上、下游區段劃分共 19 個展區，共計 19 國家、800 參展商、2000 攤位，不僅突破疫前規模達到歷屆之最，更躋身成為全球前三大生技展覽。

今年展覽共吸引 19 個國家參展，包括美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞、奧地利等組成 11 大國家館，還有日本、中國、韓國、新加坡、香港、瑞典、德國、法國、丹麥等多國公司參展。

2023 年大會主題為「擁抱亞洲生技動能 Embracing Asian Dynamics」，聚焦國際投資趨勢、創新技術療法與市場供應鏈三大議題。

其中，展覽重點專區 CDMO(委託開發暨製造服務) 網羅台康生 (6589-TW)、台耀 (4746-TW)、保瑞 (6472-TW)、大江生醫、中裕新藥、永昕、啓弘等國內廠商，以及必帝、FUJIFILM、Wuxi Biologics 與 AJINOMOTO 等國際廠商參與，展示最新技術與合作方案，為今年展場內最亮眼的區域。

此外，台灣生物產業發展協會今日也同步宣布傑出生技產業獎，經過長達三個月的初審、複審及決審，選出共 13 家機構及產品技術。

產業金質獎獲獎名單分別為保瑞藥業、長聖生技、啟新生技、利統；潛力標竿獎獲獎名單分別為中裕新藥、安基生技、長佳智能、和康生技。

產業創新獎則是由亞果生醫開發的超臨界二氧化碳平台技術於再生醫療產業之應用、晉弘科技旗下赫羅斯拋棄式鼻咽內視鏡、博晟生醫旗下舒效切自體脂肪前驅細胞收集套組、正瀚生技的永續型農化產品 -Radiate NEXT，以及葡萄王生技機能性植物乳桿菌 GKM3 獲選。