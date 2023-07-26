〈台股盤中〉電子疲軟 傳產、金融撐場 指數收復17200點

電子權值股疲弱，拖累台股大盤今 (26) 日開高走低，早盤小漲站上 17247.02 點後，盤中由紅翻黑，指數一度失守 17200 點後再度站回，資金今天棄電子改抱傳產及金融，航運、觀光成為盤中焦點。

晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 股價平盤震盪，台積電今天以 569 元開出後，盤中股價持續在平盤下震盪，聯電則在平盤上震盪整理；聯發科 (2454-TW) 盤中下跌 1.2%，股價相對疲弱。

AI 概念股走勢分歧，緯創 (3231-TW) 盤中漲近 2%，創意 (3443-TW)、緯穎 (6669-TW)、欣興 (3037-TW) 在買單追捧下帶動股價走揚，台達電 (2308-TW)、智邦 (2345-TW)、家登 (3680-TW) 股價則翻黑走跌。

航運族群今天相對強勢，貨櫃三雄中長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 盤中漲逾 2%，萬海 (2615-TW) 也有約 1.5% 漲幅，散裝航運股的中航 (2612-TW)、四維航 (5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 也在買單敲進下帶動股價走揚。航空雙雄的華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅。

觀光族群的鳳凰 (5706-TW) 盤中強漲逾 5%，夏都 (2722-TW)、雄獅 (2731-TW)、寒舍 (2739-TW)、雲品 (2748-TW) 也有 2% 以上漲幅。

金控股今天也是買盤追捧標的之一，新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)、合庫金 (5880-TW)、富邦金 (2881-TW)、永豐金 (2890-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW) 等盤中也有 1% 以上漲幅。