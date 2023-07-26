〈台股盤前〉市場觀望FOMC 短線維持高檔震盪

加權指數昨日收漲 165 點，站回 5、10 日短均之上，法人認為，台股有轉強的趨勢，上檔將有機會挑戰前高，但因聯準會即將公布的利率政策決定，市場難免觀望，估短線先震盪後續才有機會向上。

聯準會將於美東時間周三公布利率會議結果，市場共識是升息 1 碼，預測這是自 2022 年 3 月以來的第 11 次升息，但重點仍在於，這是否是本輪升息週期的最後一次升息。

法人認為，台股走勢呈現轉強，但 FOMC 會議之會後聲明仍待觀察，且微軟因雲端需求降溫本季展望低於預期，預期台股要在本周四前一舉突破 17401 點的前高機率應不高。

美股周二全面收漲，道瓊漲 26.83 點或 0.08%，連續第 12 個交易日上漲，升至 2022 年 4 月以來的最高水平，並創 2017 年以來最長連續上漲紀錄。那指數漲 85.69 點或 0.61%；費半漲 62.9 點或 1.7%；標普漲 12.82 點或 0.28%，

台股昨日在台積電 (2330-TW) 帶動下，收漲 165.28 點來到 17198.89 點，收復 5、10 日均線，成交量 4192 億元。三大法人買超 117.72 億元，外資終結連 3 賣，回頭買超 117.15 億元；投信賣超 6.92 億元、連 9 賣；自營商買超 7.5 億元。